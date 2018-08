TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach dem Türkei-Schock des Vortages setzt sich am Dienstag kein klarer Trend an den Aktienmärkten der Region Südostasien und Australien durch. Noch immer rätseln Anleger, ob und inwieweit die Krise der Türkei Ansteckungsgefahren für andere in Asien zahlreich vertretene Schwellenländer birgt. Die Meinungen gehen auseinander. Immerhin hat sich die türkische Lira auf niedrigem Niveau stabilisiert. China kämpft derweil noch mit einem anderen Problem: Der Handelsstreit mit den USA macht sich immer deutlicher bemerkbar. Denn Industrieproduktion, Einzelhandelsumsatz und auch die Anlageinvestitionen in den Städten haben jeweils die Erwartungen verfehlt.

"Wir erwarten weitere Abwärtsrisiken der ökonomischen Aktivität in den kommenden Monaten angesichts des weiterhin lahmenden Kreditwachstums", sagt China-Volkswirt Julian Evans-Pritchard von Capital Economics. Gerade die Exporte dürften unter den US-Zöllen und der nachlassenden Weltkonjunktur leiden. Gleichwohl hat Standard Chartered ihre Wachstumsprognose für 2018 auf 6,6 von zuvor 6,5 Prozent angehoben. Allerdings rechnen auch die Volkswirte mit einer Wachstumsverlangsamung im zweiten Halbjahr. In Schanghai verliert der Composite 0,5 Prozent, der HSI in Hongkong büßt 0,9 Prozent ein.

Yen stützt Tokio

In Tokio erholt sich der Nikkei-225 um 1,8 Prozent auf 22.258 Punkte. War der Yen am Vortag noch als Fluchtwährung vor dem Hintergrund der Türkeikrise gesucht, gibt die japanische Währung nun deutlich nach und stützt den lokalen Aktienmarkt. Der US-Dollar steigt auf 110,84 Yen nach Wechselkursen um 110,20 zur Vortageszeit.

In Sydney steigt der S&P/ASX-200 um 0,8 Prozent. Der NAB-Geschäftsklimaindex ist im Juli erneut gefallen. Der Stellenaufbau wird aber als solide interpretiert, die Arbeitslosigkeit dürfte daher weiter sinken. JP Morgan sieht Licht und Schatten in den Daten. Daten zu Handel und Gewinnentwicklung bewegten sich auf dem Durchschnitt der vergangenen drei bis vier Jahre, heißt es dort.

Unter den Einzelwerten notieren die Titel des Indexschwergewichts Tencent Holdings in Hongkong 3,7 Prozent im Minus. Der chinesische Internetriese, der am Mittwoch Geschäftszahlen vorlegen wird, hat bei seiner Onlinespielesparte einen Rückschlag erlitten. Die Behörden in Peking verweigerten die Lizenz für ein neues Spiel kurz nach dessen Markteinführung. Im Schlepptau fallen auch andere Technologiewerte in Hongkong. Sunny Optical Technology brechen um 24,5 Prozent ein, nachdem der Komponentenanbieter für Mobiltelefone die Halbjahreszahlen die Markterwartungen verfehlt hat. AAC Technologies stürzen um 7,1 Prozent ab.

Die Aktien des Webverlages China Literature brechen um über 13 Prozent ein. Das Unternehmen will den TV-Produzenten New Classics Media von der eigenen Muttergesellschaft Tencent übernehmen. Die Papiere des Apple-Zulieferes Hon Hai fallen in Taipeh in Taiwan um rund 3 Prozent nach schwachen Geschäftszahlen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.299,50 +0,76% +3,86% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.268,11 +1,88% -2,18% 08:00 Kospi (Seoul) 2.258,93 +0,47% -8,45% 08:00 Schanghai-Comp. 2.771,81 -0,50% -16,21% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.686,99 -0,89% -6,92% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.239,63 -0,18% -4,45% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.783,64 +0,02% -0,60% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo., 10:27h % YTD EUR/USD 1,1401 -0,0% 1,1406 1,1379 -5,1% EUR/JPY 126,33 +0,0% 126,31 125,48 -6,6% EUR/GBP 0,8932 -0,0% 0,8936 0,8916 +0,5% GBP/USD 1,2764 +0,0% 1,2764 1,2761 -5,6% USD/JPY 110,82 +0,1% 110,75 110,29 -1,6% USD/KRW 1130,60 -0,6% 1137,16 1133,15 +5,9% USD/CNY 6,8863 -0,1% 6,8912 6,8766 +5,8% USD/CNH 6,8937 -0,0% 6,8953 6,8857 +5,8% USD/HKD 7,8498 0% 7,8498 7,8497 +0,5% AUD/USD 0,7271 -0,0% 0,7274 0,7276 -7,0% NZD/USD 0,6601 +0,3% 0,6578 0,6580 -7,0% Bitcoin BTC/USD 6.029,54 -4,3% 6.298,43 6.456,46 -55,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,48 67,20 +0,4% 0,28 +14,2% Brent/ICE 72,83 72,61 +0,3% 0,22 +13,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.194,24 1.193,59 +0,1% +0,65 -8,3% Silber (Spot) 15,04 14,99 +0,3% +0,05 -11,2% Platin (Spot) 799,75 804,00 -0,5% -4,25 -14,0% Kupfer-Future 2,73 2,73 -0,2% -0,01 -18,4% ===

