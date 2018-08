Tata verdiente in seinem europäischen Stahlgeschäft im zweiten Quartal 2018 operativ (Ebitda) 183 Mio. Pfund (rund 205 Mio. Euro) - ein Plus gegenüber dem ersten Quartal 2018 von 42 %. Bis Ende des Jahres will man nun die Transaktion mit Thyssenkrupp über die Bühne bringen - die Partner wollen den zweitgrößten europäischen Stahlkonzern nach ArcelorMittal schmieden.



