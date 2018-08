Frankfurt - Der Euro hat sich am Dienstag gegenüber dem US-Dollar nach kräftigen Verlusten stabilisiert. Am Markt wurde dies mit der ebenfalls stabileren türkischen Lira begründet. In den Tagen zuvor war der Euro durch den Kursverfall der Lira mit nach unten gezogen worden. Am Dienstagmorgen kostet ein Euro 1,1402 nach 1,1396 Dollar am Vorabend.

Gegenüber dem Schweizer Franken zog der Euro ...

