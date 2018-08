Von Mike Murphy

NEW YORK (Dow Jones)--Tesla-Chef Elon Musk hat über Twitter weitere Details zu seinen Plänen verbreitet, den Elektroautobauer von der Börse zu nehmen. Er arbeite mit hochkarätigen Finanzberatern und Rechtsanwälten an einem Deal, der eine Finanzierung von etwa 70 Milliarden US-Dollar erfordern würde, twitterte Musk am Montagabend.

"Ich freue mich darauf, mit Silver Lake und Goldman Sachs als Finanzberater zusammenzuarbeiten", schrieb der Tesla-Mitbegründer und CEO und erwähnte auch zwei prominente Anwaltskanzleien, die für ihre Arbeit an hochkarätigen und komplexen Fällen bekannt sind.

Vertreter des Konzerns waren am Montagabend nicht umgehend für eine Stellungnahme zu erreichen.

Zuvor am Montag hatte Musk in einem Blogeintrag geschrieben, der saudi-arabische Staatsfonds sei mehrfach wegen eines Börsenrückzugs an ihn herangetreten, erstmals vor fast zwei Jahren. Nach einem Treffen mit Vertretern des Fonds am 31. Juli sei er überzeugt gewesen, dass ein Geschäft mit dem Fonds geschlossen werden könne und dass es nur darum ging, den Prozess in Gang zu setzen, schrieb Musk.

Abgesehen von der Finanzierung bleibt eine Reihe von Fragen. Geklärt werden muss unter anderem, ob Musk mit seinem Tweet am vergangenen Dienstag, in dem er einen möglichen Rückzug vom Börsenparkett erstmals öffentlich erwähnte, gegen Wertpapiervorschriften verstoßen hat.

