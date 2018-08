Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für WPP vor den am 4. September erwarteten Halbjahreszahlen von 1416 auf 1441 Pence angehoben. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Der Fokus dürfte auf dem Nordamerika-Geschäft des britischen Werbekonzerns liegen, nachdem dieses fünf Quartale in Folge schwach verlaufen sei, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Jahresziele sollten allerdings bekräftigt werden. Das neue Kursziel resultiere aus ihren leicht angehobenen Schätzungen für das Ergebnis je Aktie der Jahre 2018 und 2019./ck/stk Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0118 2018-08-13/21:58

ISIN: JE00B8KF9B49