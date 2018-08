Tesla-Chef Elon Musk veröffentlichte am Montag ein Statement, in dem er sich zu Aspekten der geplanten Privatisierung des Unternehmens, sprich dem Rückzug von der Böse, äußerte. Dass die Anleger danach den Eindruck hatten, klarer zu sehen, ließ sich eher nicht behaupten. Die Tesla-Aktie (ISIN US88160R1014) beendete den Handelstag nur knapp einen US-Dollar höher, bei 356,41 US-Dollar. Charttechnisch ohne Belang also. Und wenn das alles ist, was das Musk-Statement zuwege brachte, wird klar: die Sache bleibt undurchsichtig. Und damit für Anleger nicht gerade ungefährlich.

So erklärte Musk, er habe den Verwaltungsrat am 2. August von seinen Plänen in Kenntnis gesetzt. Einen Tag nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz? Ein seltsamer Zeitpunkt. Fünf Tage später erst war Musk dann an die Öffentlichkeit gegangen ...

