Der Euro hat sich am Dienstag nach kräftigen Verlusten stabilisiert. Am Markt wurde dies mit der ebenfalls stabileren türkischen Lira begründet. Der Wechselkurs lag am Dienstag morgen mit 7,77 EUR/Lira knapp ein Prozent unter Vortag. In den Tagen zuvor war der Euro durch den Kursverfall der Lira mit nach unten gezogen worden.

