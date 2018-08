function check(frm){ chk=0; total=0; for (var i=1;i Die Deutschen sind Aktienmuffel. Zwar hat es sich herumgesprochen, dass man mit Zinsanlagen in den vergangenen Jahren eher ärmer, mit Dividendenpapieren aber deutlich reicher geworden ist. Doch die meisten trauen sich nicht an die Börse. Ein erheblicher Anteil der Deutschen glaubt nach einer Studie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...