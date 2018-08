Dietlikon - Der Verkehrsverbund des Departements Rhône und der Agglomeration von Lyon (SYTRAL) beauftragt eine Arbeitsgemeinschaft mit Implenia (Federführung) und Demathieu Bard, die je zur Hälfte beteiligt sind, mit dem Los GC 01 der Erweiterung der Metrolinie B. Der Auftrag hat ein Volumen von rund EUR 138 Mio. (CHF 155 Mio.), wie der Schweizer Baukonzern am Dienstag mitteilte.

Das Los GC 01 umfasst einen rund 2,4 Kilometer langen Tunnel, eine neue Metrostation in Oullins Centre sowie den Startschacht in Saint-Genis-Laval. Der Tunnel wird mit einer Tunnelbohrmaschine ausgebrochen und verfügt über einen Durchmesser von rund 8,5 Metern. Die Metrolinie B wird voraussichtlich ab 2023 durch den Tunnel an zwei neue Stationen angeschlossen, die bereits erwähnte Station ...

