Basel - Die Helvetia Anlagestiftung hat per Juli 2018 die Grenze von CHF 1 Mrd. Gesamtvermögen überschritten. Dieser Erfolg basiert auf der Lancierung von neuen Anlagegruppen und dem Vertrauen vieler Anleger.

Die weitsichtigen Entscheide des Stiftungsrates und der Anlageausschüsse, neue Anlagegruppen zu lancieren, haben die Grundlage für diesen Erfolg geschaffen. So investierten die knapp 260 Vorsorgeeinrichtungen in den letzten Jahren vor allem in folgende Anlagegruppen: Immobilien Schweiz, Immobilien Romandie, Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100 und Hypotheken Schweiz.

«Die Erreichung dieses Meilensteines von CHF 1 Mrd. Gesamtvermögen verdanken wir vor allem unseren Anlegern, die uns ihr Vertrauen schenken», freut sich Dunja Schwander, Geschäftsleiterin der Helvetia Anlagestiftung, und bedankt sich herzlich dafür. Die Helvetia Anlagestiftung hat in den letzten fünf Jahren mehr als ...

