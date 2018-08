Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Österreich und Italien bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Mariä Himmelfahrt" geschlossen. In Südkorea findet aufgrund des Feiertages "Tag der Unabhängigkeit" kein Handel statt.

TAGESTHEMA I

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland dürfte sich im zweiten Quartal 2018 leicht verstärkt haben. Volkswirte erwarten, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent gestiegen ist. Im ersten Quartal waren es 0,3 Prozent gewesen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) wird eine erste BIP-Schätzung am Dienstag um 8.00 Uhr veröffentlichen.

Ein Quartalswachstum von 0,4 Prozent in Deutschland erscheint sowohl aufgrund der bis Juni vorliegenden monatlichen Konjunkturdaten als auch wegen des zu vermutenden deutschen Beitrags zum Euroraum-BIP-Wachstum von 0,3 Prozent plausibel. Volkswirte sehen den privaten Konsum und die Bauinvestitionen als Wachstumstreiber. Gebremst wurde das Wachstum voraussichtlich von den Investitionen und dem Außenhandel.

TAGESTHEMA II

Die niedrigen Strompreise aus der Vergangenheit haben RWE im ersten Halbjahr belastet. Der bereinigte Gewinn gab im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres um 200 Millionen Euro auf 683 Millionen Euro nach, wie der Versorger mitteilte. Analysten hatten einen noch stärkeren Rückgang auf 634 Millionen Euro erwartet.

Aktuell sind die Preise für Strom an der Börse zwar gestiegen, die Essener haben aber ihre Produktion bereits in der Vergangenheit verkauft und dafür weniger Geld bekommen. Dementsprechend sank auch der Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA). Er fiel um 300 Millionen Euro auf 1,1 Milliarden Euro.

Trotz der schwächeren Ergebnisse bestätigte das Unternehmen seine Jahresprognose. Der Vorstand peilt einen bereinigten Betriebsgewinn zwischen 1,4 und 1,7 Milliarden Euro an sowie einen bereinigten Gewinn zwischen 500 und 800 Millionen.

Bei der Vorlage der Bilanz fokussierte sich RWE erstmals auf die sogenannten Stand-Alone-Zahlen. Sie umfassen die Stromerzeugung, den Energiehandel sowie die Innogy-Dividende.

Die Zahlen im Detail (in Millionen Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. HALBJAHR* 1H18 ggVj 1H18 ggVj 1H17 EBITDA bereinigt 1.140 -21% 1.101 -23% 1.438 EBIT bereinigt 870 -24% 830 -27% 1.143 Ergebnis nach Steuern bereinigt 683 -23% 634 -28% 883

- * RWE-Halbjahreszahlen beziehen sich sich auf RWE-Stand-Alone (ohne Innogy)

AUSBLICK UNTERNEHMEN

NORDEX (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Auftragseingang 908 +59% 2 572 Umsatz 560 -34% 4 853 EBITDA 23 -66% 3 66

DEUTSCHE EUROSHOP (18:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 55 +1% 2 55 EBIT 48 +0,4% 2 48 Ergebnis nach Steuern 29 -1% 2 29 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,49 FFO je Aktie k.A. -- -- 0,63

SYMRISE (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Halbjahr (in Millionen Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 1H 1H18 ggVj Zahl 1H17 Umsatz 1.560 +3% 14 1.515 EBITDA 316 -2% 14 323 EBIT 216 -4% 12 225 Ergebnis nach Steuern 139 -2% 10 142 Ergebnis je Aktie 1,07 -2% 10 1,09

Weitere Termine:

07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz), Wiesbaden

07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 1H, Venlo

07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 1H, Luxemburg

07:30 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H, Bergisch Gladbach

07:30 DE/Sixt Leasing SE, Ergebnis 1H, Pullach

07:30 DE/VTG AG, Ergebnis 2Q, Hamburg

07:30 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H, Frankfurt

07:30 DE/Gesco AG, Ergebnis 1Q, Wuppertal

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H, Hamburg

07:30 LU/SAF-Holland SA, ausführliches Ergebnis 2Q, Luxemburg

08:00 DE/Singulus Technologies AG, Ergebnis 2Q, Kahl am Main

08:00 LU/Senvion SA, Ergebnis 1H, Luxemburg

08:40 DE/Leifheit AG, Ergebnis 1H, Nassau

09:30 DE/Tele Columbus AG, Ergebnis 2Q, Berlin

10:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 1H, Dreieich

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q, Atlanta

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,4% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +2,1% gg Vj zuvor: +2,3% gg Vj 08:00 Verbraucherpreise Juli (endgültig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj vorläufig: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,1% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen August PROGNOSE: -20,0 Punkte zuvor: -24,7 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +71,1 Punkte zuvor: +72,4 Punkte -GB 10:30 Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +7.800 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: k.A. zuvor: 4,2% -EU 11:00 BIP 2Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+2,1% gg Vj 1. Veröff.: +0,3% gg Vq/+2,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+2,5% gg Vj 11:00 Industrieproduktion Juni Eurozone PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vm/+2,4% gg Vj -US 14:30 Import- und Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.831,00 +0,19% Nikkei-225 22.275,82 +1,91% Shanghai-Composite 2.772,79 -0,47% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.358,74 -0,53 DAX-Future 12.345,00 -0,56 XDAX 12.350,37 -0,57 MDAX 26.699,98 0,11 TecDAX 2.938,25 0,52 EuroStoxx50 3.409,68 -0,48 Stoxx50 3.088,25 -0,38 Dow-Jones 25.187,70 -0,50 S&P-500-Index 2.821,93 -0,40 Nasdaq-Comp. 7.819,71 -0,25 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,47 +15

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,66 -0,66 -0,05 Deutschland 10 Jahre 0,31 0,31 -0,12 USA 2 Jahre 2,62 2,61 0,73 USA 10 Jahre 2,88 2,88 0,47 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,10 0,10 0,05

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem Rücksetzer zum Wochenstart werden die Börsen in Europa mit einer kleinen Erholung erwartet. "Ich gehe aber davon aus, dass Gewinne schnell wieder zu Verkäufen genutzt werden", so ein Aktienhändler. Denn das Umfeld habe sich nicht über Nacht geändert. Top-Thema sei weiterhin die Krise in der Türkei, die sich auf andere Schwellenländer auszubreiten droht. Am Vormittag steht dann der ZEW-Index im Fokus. Die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobenen Konjunkturerwartungen von Investoren und Analysten für Deutschland könnten im August erstmals seit Januar wieder gestiegen sein. Grund für diese Annahme sind die zumindest vorläufig abgewendete Ausweitung des Handelsstreits mit den USA auf den Kfz-Sektor und der Rückgang des Euro-Kurses, der gut für die Exportwirtschaft ist.

Rückblick: Etwas leichter - Aus Sorge um die Entwicklung in der Türkei fuhren die Anleger ihr Risiko weiter zurück. Die Auswirkungen der dortigen Finanzkrise auf die europäischen Banken sind momentan jedoch kaum abschätzbar. Hauptthema am deutschen Aktienmarkt war Bayer. Ein US-Gericht verurteite den zu Bayer gehörenden Agrar-Konzern Monsanto zu einer Zahlung von 289,2 Millionen Dollar, da zwei seiner starken Unkrautvernichter Krebs verursacht haben sollen. An der Börse wurde spekuliert, wie hoch die gesamten Strafzahlungen an die Kläger ausfallen könnten. Die Aktie brach um 10,3 Prozent ein. Ansonsten wurden Branchen verkauft, die in größeren Geschäftsbeziehungen zur Türkei oder mit türkischen Unternehmen stehen. Der europäische Banken-Index führte mit einem Minus von 1,2 Prozent die Verliererliste an.BBVA verloren 3,2 Prozent und Unicredit gaben um 2,6 Prozent nach. Aber auch der Reise-Sektor verlor 0,6 Prozent. Hier gaben Tui um 2,6 Prozent nach, Thomas Cook verloren 2,9 Prozent. Air France-KLM sackten mit neuen Streikdrohungen um 4,1 Prozent ab.

DAX/MDAX/TECDAX

