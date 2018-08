DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Österreich und Italien bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Mariä Himmelfahrt" geschlossen. In Südkorea findet aufgrund des Feiertages "Tag der Unabhängigkeit" kein Handel statt.

TAGESTHEMA I

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland dürfte sich im zweiten Quartal 2018 leicht verstärkt haben. Volkswirte erwarten, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent gestiegen ist. Im ersten Quartal waren es 0,3 Prozent gewesen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) wird eine erste BIP-Schätzung am Dienstag um 8.00 Uhr veröffentlichen.

Ein Quartalswachstum von 0,4 Prozent in Deutschland erscheint sowohl aufgrund der bis Juni vorliegenden monatlichen Konjunkturdaten als auch wegen des zu vermutenden deutschen Beitrags zum Euroraum-BIP-Wachstum von 0,3 Prozent plausibel. Volkswirte sehen den privaten Konsum und die Bauinvestitionen als Wachstumstreiber. Gebremst wurde das Wachstum voraussichtlich von den Investitionen und dem Außenhandel.

TAGESTHEMA II

Die niedrigen Strompreise aus der Vergangenheit haben RWE im ersten Halbjahr belastet. Der bereinigte Gewinn gab im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres um 200 Millionen Euro auf 683 Millionen Euro nach, wie der Versorger mitteilte. Analysten hatten einen noch stärkeren Rückgang auf 634 Millionen Euro erwartet.

Aktuell sind die Preise für Strom an der Börse zwar gestiegen, die Essener haben aber ihre Produktion bereits in der Vergangenheit verkauft und dafür weniger Geld bekommen. Dementsprechend sank auch der Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA). Er fiel um 300 Millionen Euro auf 1,1 Milliarden Euro.

Trotz der schwächeren Ergebnisse bestätigte das Unternehmen seine Jahresprognose. Der Vorstand peilt einen bereinigten Betriebsgewinn zwischen 1,4 und 1,7 Milliarden Euro an sowie einen bereinigten Gewinn zwischen 500 und 800 Millionen.

Bei der Vorlage der Bilanz fokussierte sich RWE erstmals auf die sogenannten Stand-Alone-Zahlen. Sie umfassen die Stromerzeugung, den Energiehandel sowie die Innogy-Dividende.

Die Zahlen im Detail (in Millionen Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. HALBJAHR* 1H18 ggVj 1H18 ggVj 1H17 EBITDA bereinigt 1.140 -21% 1.101 -23% 1.438 EBIT bereinigt 870 -24% 830 -27% 1.143 Ergebnis nach Steuern bereinigt 683 -23% 634 -28% 883

- * RWE-Halbjahreszahlen beziehen sich sich auf RWE-Stand-Alone (ohne Innogy)

AUSBLICK UNTERNEHMEN

NORDEX (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Auftragseingang 908 +59% 2 572 Umsatz 560 -34% 4 853 EBITDA 23 -66% 3 66

DEUTSCHE EUROSHOP (18:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 55 +1% 2 55 EBIT 48 +0,4% 2 48 Ergebnis nach Steuern 29 -1% 2 29 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,49 FFO je Aktie k.A. -- -- 0,63

SYMRISE (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Halbjahr (in Millionen Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 1H 1H18 ggVj Zahl 1H17 Umsatz 1.560 +3% 14 1.515 EBITDA 316 -2% 14 323 EBIT 216 -4% 12 225 Ergebnis nach Steuern 139 -2% 10 142 Ergebnis je Aktie 1,07 -2% 10 1,09

Weitere Termine:

07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz), Wiesbaden

07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 1H, Venlo

07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 1H, Luxemburg

07:30 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H, Bergisch Gladbach

07:30 DE/Sixt Leasing SE, Ergebnis 1H, Pullach

07:30 DE/VTG AG, Ergebnis 2Q, Hamburg

07:30 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H, Frankfurt

07:30 DE/Gesco AG, Ergebnis 1Q, Wuppertal

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H, Hamburg

07:30 LU/SAF-Holland SA, ausführliches Ergebnis 2Q, Luxemburg

08:00 DE/Singulus Technologies AG, Ergebnis 2Q, Kahl am Main

08:00 LU/Senvion SA, Ergebnis 1H, Luxemburg

08:40 DE/Leifheit AG, Ergebnis 1H, Nassau

09:30 DE/Tele Columbus AG, Ergebnis 2Q, Berlin

10:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 1H, Dreieich

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q, Atlanta

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,4% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +2,1% gg Vj zuvor: +2,3% gg Vj 08:00 Verbraucherpreise Juli (endgültig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj vorläufig: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,1% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen August PROGNOSE: -20,0 Punkte zuvor: -24,7 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +71,1 Punkte zuvor: +72,4 Punkte -GB 10:30 Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +7.800 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: k.A. zuvor: 4,2% -EU 11:00 BIP 2Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+2,1% gg Vj 1. Veröff.: +0,3% gg Vq/+2,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+2,5% gg Vj 11:00 Industrieproduktion Juni Eurozone PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vm/+2,4% gg Vj -US 14:30 Import- und Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.831,00 +0,19% Nikkei-225 22.275,82 +1,91% Shanghai-Composite 2.772,79 -0,47% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.358,74 -0,53 DAX-Future 12.345,00 -0,56 XDAX 12.350,37 -0,57 MDAX 26.699,98 0,11 TecDAX 2.938,25 0,52 EuroStoxx50 3.409,68 -0,48 Stoxx50 3.088,25 -0,38 Dow-Jones 25.187,70 -0,50 S&P-500-Index 2.821,93 -0,40 Nasdaq-Comp. 7.819,71 -0,25 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,47 +15

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,66 -0,66 -0,05 Deutschland 10 Jahre 0,31 0,31 -0,12 USA 2 Jahre 2,62 2,61 0,73 USA 10 Jahre 2,88 2,88 0,47 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,10 0,10 0,05

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem Rücksetzer zum Wochenstart werden die Börsen in Europa mit einer kleinen Erholung erwartet. "Ich gehe aber davon aus, dass Gewinne schnell wieder zu Verkäufen genutzt werden", so ein Aktienhändler. Denn das Umfeld habe sich nicht über Nacht geändert. Top-Thema sei weiterhin die Krise in der Türkei, die sich auf andere Schwellenländer auszubreiten droht. Am Vormittag steht dann der ZEW-Index im Fokus. Die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobenen Konjunkturerwartungen von Investoren und Analysten für Deutschland könnten im August erstmals seit Januar wieder gestiegen sein. Grund für diese Annahme sind die zumindest vorläufig abgewendete Ausweitung des Handelsstreits mit den USA auf den Kfz-Sektor und der Rückgang des Euro-Kurses, der gut für die Exportwirtschaft ist.

Rückblick: Etwas leichter - Aus Sorge um die Entwicklung in der Türkei fuhren die Anleger ihr Risiko weiter zurück. Die Auswirkungen der dortigen Finanzkrise auf die europäischen Banken sind momentan jedoch kaum abschätzbar. Hauptthema am deutschen Aktienmarkt war Bayer. Ein US-Gericht verurteite den zu Bayer gehörenden Agrar-Konzern Monsanto zu einer Zahlung von 289,2 Millionen Dollar, da zwei seiner starken Unkrautvernichter Krebs verursacht haben sollen. An der Börse wurde spekuliert, wie hoch die gesamten Strafzahlungen an die Kläger ausfallen könnten. Die Aktie brach um 10,3 Prozent ein. Ansonsten wurden Branchen verkauft, die in größeren Geschäftsbeziehungen zur Türkei oder mit türkischen Unternehmen stehen. Der europäische Banken-Index führte mit einem Minus von 1,2 Prozent die Verliererliste an.BBVA verloren 3,2 Prozent und Unicredit gaben um 2,6 Prozent nach. Aber auch der Reise-Sektor verlor 0,6 Prozent. Hier gaben Tui um 2,6 Prozent nach, Thomas Cook verloren 2,9 Prozent. Air France-KLM sackten mit neuen Streikdrohungen um 4,1 Prozent ab.

DAX/MDAX/TECDAX

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Etwas leichter - Hellofresh hat zwar die Umsatzprognose erhöht, rechnet jedoch mit dem Erreichen der Gewinnschwelle erst für das kommende Jahr und damit nicht mehr für das vierte Quartal. Der Kurs gab in der Folge um 6,2 Prozent nach. United Internet verdiente im zweiten Quartal etwas mehr als erwartet, der Kurs stieg um 0,2 Prozent. Bei Salzgitter lagen die Kennziffern leicht unter den Erwartungen, der Kurs verlor 0,3 Prozent. Scout24 (plus 5 Prozent) steigerte im zweiten Quartal den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz und sieht sich auf gutem Wege, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Cancom (plus 3,4 Prozent) steigerte dank hoher Kundennachfrage und Margenverbesserung besonders im Bereich Cloud Solutions im ersten Halbjahr den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem unauffälligen Geschäft ohne größere nachbörsliche Kursbewegungen berichtete ein Händler von Lang & Schwarz.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Die sich weiter verschärfende Türkei-Krise hat am Montag auch an der Wall Street für Vorsicht und Zurückhaltung gesorgt. Die Anleger waren gelähmt von der Sorge um ein Übergreifen der Krise in andere Regionen. Die Tesla-Aktie schloss nach einigem Auf und Ab bei 356,41 Dollar, das war ein Plus von 0,3 Prozent. Sie konnte damit kaum von den Plänen zu einem Börsenrückzug profitieren, obwohl der Elektroautobauer dabei offenbar auf Saudi-Arabien zählen kann. Doch die Börsianer blieben skeptisch. Der Bekleidungskonzern VF kündigte an, sein Jeans-Geschäft in ein separates, börsennotiertes Unternehmen abzuspalten. Die Aktie fiel um 3,6 Prozent. Für die Aktie von Nielsen ging es um gut 12 Prozent nach oben. Der Investor Elliott Management hat Kreisen zufolge einen bedeutenden Anteil an dem Marktforscher erworben. Neuerliche Feindseligkeiten von US-Präsident Donald Trump gegenüber Harley-Davidson trugen zu der 4-prozentigen Abwärtsbewegung der Aktie bei. Die Dycom-Aktie stürzte nach einer Gewinn-und Umsatzwarnung um 24 Prozent ab.

Die US-Anleihen notierten kaum verändert. Die Rendite zehnjähriger Papiere verharrte bei 2,87 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.07 Uhr EUR/USD 1,1402 -0,0% 1,1406 1,1415 EUR/JPY 126,37 +0,0% 126,31 126,46 EUR/CHF 1,1337 +0,1% 1,1327 1,1342 EUR/GBR 0,8933 -0,0% 0,8936 0,8936 USD/JPY 110,83 +0,1% 110,75 110,79 GBP/USD 1,2764 -0,0% 1,2764 1,2776 Bitcoin BTC/USD 6.034,07 -4,2% 6.298,43 6.380,84

Der Dollar kletterte auf ein neues Rekordhoch bei 7,1253 Lira. Am späten Montag notierte die US-Devise um die Marke von 7 Lira. Die türkische Zentralbank hat ein Bündel an Maßnahmen angekündigt, um die Währungskrise des Landes einzudämmen. Gegen den Euro behauptete der Dollar seine jüngsten Gewinne. Er profitierte weiter von der gestiegenen Risikoaversion der Investoren im Zuge der Türkei-Krise. Der Euro notierte um die Marke von 1,14 Dollar seitwärts.

ING sieht den Euro sogar Richtung 1,13 Dollar rutschen. Renditen von 2 Prozent für dreimonatige US-T-Bills machten den Dollar derzeit zum sicheren Hafen, so die Analysten unter Verweis auf die Türkei-Krise. Der Dollar dürfte seine Stärke behaupten, bis entweder die US-Notenbank ihre eigene Geldpolitik als zu straff einschätze oder die Spannungen rund um die Schwellenländer merklich nachließen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,44 67,20 +0,4% 0,24 +14,2% Brent/ICE 72,81 72,61 +0,3% 0,20 +13,5%

Die Preise für Öl gaben mit dem starken Dollar nach. Belastend wirkten Aussagen der Opec, wonach die Ölproduktion im Juli leicht gestiegen ist. Und dies, obwohl die Förderung von Saudi-Arabien, des wichtigsten Kartellmitglieds, rückläufig war. Der Anstieg ist auf die höhere Produktion in Kuwait, Nigeria, den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Irak zurückzuführen. Dies weckte Sorgen über ein mögliches Überangebot - dies, zumal die andauernden Handelskonflikte und die Schwäche in Schwellenländern wie der Türkei die Nachfrage drücken könnten. Zwischenzeitlich sackte der Preis für WTI um bis zu 2,8 Prozent ab, erholte sich aber wieder. Er fiel zum Settlement noch um 0,6 Prozent auf 67,20 Dollar, für Brent ging es um 0,1 Prozent auf 72,75 Dollar nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.194,42 1.193,59 +0,1% +0,83 -8,3% Silber (Spot) 15,04 14,99 +0,3% +0,05 -11,2% Platin (Spot) 799,80 804,00 -0,5% -4,20 -14,0% Kupfer-Future 2,72 2,73 -0,3% -0,01 -18,5%

Der Goldpreis konnte nicht von der Türkei-Krise profitieren, sondern gab kräftig nach und fiel erstmals seit März 2017 wieder unter die Marke von 1.200 Dollar je Feinunze, die als wichtige psychologische Unterstützung galt. Teilnehmer erinnerten daran, dass auch die Schwellenländer-Krise in den 1990er Jahren dem Goldpreis nicht geholfen hatte. Im späten US-Handel reduzierte sich die Feinunze um 1,5 Prozent auf 1.193 Dollar. Als "sicherer Hafen" war dagegen der Dollar gesucht. Der weiter anziehende Greenback drückte erneut auf das Gold-Sentiment.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

POLITIK USA

US-Präsident Donald Trump hat das Pentagonbudget für 2019 unterzeichnet und seine Pläne für eine Weltraumarmee verteidigt. "Wie der Himmel, die Erde und das Meer ist der Weltraum zum Schlachtfeld geworden", sagte Trump bei der Unterzeichnung des Budgets für das Pentagon im Rekordwert von 716 Milliarden Dollar auf einer Militärbasis im Bundesstaat New York.

TÜRKEI-KRISE / ARGENTINIEN

Die Zentralbank Argentiniens hat auf einer außerordentlichen Sitzung den Leitzins erhöht, um nicht von der Türkei-Krise erfasst zu werden. Die Notenbank erhöhte den Leliq-Zinssatz auf 45 von 40 Prozent. Sie kündigte zudem an, den Leitsatz nicht vor Oktober wieder zu senken. Mit der einstimmig beschlossenen Entscheidung werde auf die aktuelle "externe Situation" reagiert.

INVESTITIONEN CHINA

Die Investitionen im städtischen Raum stiegen in den ersten sieben Monaten des Jahres um 5,5 Prozent. Das ist das langsamste Wachstum seit Ende 1999. In den ersten sechs Monaten hatte das Wachstum noch bei 6 Prozent gelegen. Analysten hatten auch für die sieben Monate einen solchen Wert erwartet.

EINZELHANDELSUMSATZ CHINA

Der Einzelhandelsumsatz legte im Juli um 8,8 (Juni: +9) Prozent zu. Zum Vormonat stiegen die Einzelhandelsumsätze um 0,67 Prozent, nachdem das Plus im Juni zum Vormonat noch 0,74 Prozent erreicht hatte.

INDUSTRIEPRODUKTION CHINA

Die Industrieproduktion stieg im Juli um 6 (Juni: 6) Prozent. Analysten hatten einen Anstieg um 6,4 Prozent erwartet. Zum Vormonat stieg die Industrieproduktion um 0,48 (Juni: 0,36) Prozent.

ARBEITSMARKT CHINA

Die städtische Arbeitslosenquote lag im Juli bei 5,1 (Juni: 4,8) Prozent.

IMMOBILIENMARKT CHINA

Der Wert der verkauften Häuser stieg in den ersten sieben Monaten um 16,2 Prozent. In den ersten sechs Monaten hatte das Plus nur 14,8 Prozent erreicht. Die Zahl der Baubeginne stieg in den ersten sieben Monaten um 14,4 Prozent. Im ersten Halbjahr hatten sie um 11,8 Prozent zugelegt.

DEUTSCHE ENERGIEBRANCHE

Zwölf Kohle- und Gaskraftwerke in Deutschland haben Ende Juli ihre Leistungen um insgesamt mehr als 1,6 Gigawatt reduzieren müssen - mutmaßlich wegen der großen Hitze.

SIEMENS

Martina Maier wird zum 1. Dezember neuer Chief Compliance Officer von Siemens. Die 51-Jährige Juristin wird Nachfolgerin von Klaus Moosmayer, der seit 2014 diese Position bekleidet und Ende November auf eigenen Wunsch ausscheidet. Maier ist seit 2017 bei Siemens und leitet die Abteilung Kartellrecht.

AAREAL BANK

hat für das zweite Quartal folgende Zahlen vorgelegt (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q18 ggVj 2Q17 Zinsüberschuss 136 -10% 135 -11% 151 Risikovorsorge 19 -24% 18 -30% 25 Provisionsüberschuss 51 +4% 53 +7% 49 Verwaltungsaufwand 109 -16% 115 -11% 129 Betriebsergebnis 62 -43% 63 -42% 109 Ergebnis nach Steuern/Dritten 37 -40% 37 -40% 62 Ergebnis je Aktie 0,62 -41% 0,62 -41% 1,05

CECONOMY

hat in seinem dritten Geschäftsquartal dank weiterer Kostensenkungen den operativen Verlust reduziert und den Umsatz zumindest währungsbereinigt leicht gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr, die der Mehrheitseigner von Media Markt und Saturn mit dem Verkauf des Russlandgeschäfts gesenkt hatte, bestätigte das Unternehmen. Die Zahlen im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17/18 ggVj 3Q17/18 ggVj 3Q16/17 Umsatz 4.598 -1% 4.621 0% 4.629 EBITDA exkl. Fnac Darty 26 +550% 16 -- 4 EBIT exkl. Fnac Darty -29 -41% -36 -- -49 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- -- -38 Ergebnis je Aktie -0,32 +256% -- -- -0,09

DEUTSCHE WOHNEN

hat bei der Vorlage von Zahlen zum zweiten Quartal die Prognosen bestätigt. Das Unternehmen sieht die Kennziffer FFO im Gesamtjahr bei rund 470 (Vorjahr: 432) Millionen Euro.

K+S

ist im zweiten Quartal in die Verlustzone gerutscht. Zu schaffen machen dem Unternehmen nachteilige Währungseffekte, hohe Logistikkosten und Produktionseinschränkungen in Deutschland. Im Gesamtjahr soll der Umsatz 3,90 bis 4,1 Milliarden Euro erreichen nach 3,6 Milliarden im Vorjahr. Bisher war ein "spürbarer" Anstieg in Aussicht gestellt worden. Das bereinigte Konzernergebnis nach Steuern soll 110 bis 160 Millionen Euro betragen, hier war zuvor die Rede von einem "deutlichen" Anstieg. 2017 waren es 145 Millionen Euro. K+S liegt mit ihrer Gewinnprognose damit deutlich unter der Konsensschätzung der Beobachter. Sie gehen bisher von 235 Millionen Euro aus. Die Zahlen zum zweiten Quartal im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS)

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q18 ggVj 2Q17 Umsatz 812 +9% 817 +10% 742 EBITDA 105 +3% 121 +18% 102 EBIT I 13,4 -53% 29,1 +2% 28,5 Ergebnis nach Steuern - bereinigt* -9,4 -- 7,1 -62% 19 Ergebnis je Aktie - bereinigt* -0,05 -- 0,04 -60% 0,10

VTG

hat Käufer für einige Unternehmensteile gefunden und erfüllt somit Auflagen der Kartellbehörde für die geplante Übernahme des Wettbewerbers Nacco. Das Hamburger Unternehmen Aves One AG kaufe als Investor rund 4.400 Güterwagen von Nacco, teilten die beteiligten Unternehmen mit.

INSTONE REAL ESTATE

erwartet wegen eines Bilanzierungseffektes ein höheres Ergebnis als bislang angekündigt. Der Konzernumsatz 2018 soll nun 370 bis 400 Millionen Euro erreichen und damit 50 bis 70 Millionen Euro über der bisherigen Prognose liegen. Der bereinigte Vorsteuergewinn soll bei 32 bis 37 Millionen Euro liegen, 7 Millionen Euro höher als bislang erwartet. Die Gesamtleistung soll unverändert das für 2018 prognostizierte Ziel von mehr als 500 Millionen Euro erreichen.

TESLA

Saudi-Arabien will sich offenbar stärker als bisher bei dem Elektroautobauer Tesla engagieren. Der saudische Staatsfonds erwäge, seinen Anteil von derzeit knapp 5 Prozent weiter aufzustocken, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

