FRANKFURT (Dow Jones)--Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat im ersten Halbjahr die operative Ertragskraft weiter gesteigert. Am Ausblick für das Gesamtjahr, wonach der Gewinn weiter steigen soll, hält das MDAX-Unternehmen fest.

Im laufenden Jahr peilt der Konzern weiter einen FFO I - eine in der Immobilienwirtschaft gängige Kennziffer für die operative Ertragskraft - von rund 470 (Vorjahr 432) Millionen Euro an. Mögliche Käufe oder Verkäufe sind bei der Prognose nicht berücksichtigt. Davon wurden in den sechs Monaten mehr als die Hälfe erreicht: Der FFO I stieg von Januar bis Juni um 13 Prozent auf 248,5 Millionen Euro. Der FFO je Aktie legte um 11 Prozent auf 0,70 Euro zu.

Das Portfolio umfasste zum 30. Juni 2018 rund 164.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten - ohne Pflege und Betreutes Wohnen - mit einem Fair Value von rund 19,7 Milliarden Euro. Zur Jahresmitte 2017 hatte der Wert bei rund 18,9 Milliarden Euro gelegen.

Auf vergleichbarer Basis erzielte die Deutsche Wohnen von Januar bis Juni im Vermietungsbestand ein Mietwachstum von 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Leerstand lag bei 1,9 (Vorjahr: 1,7) Prozent. Davon waren rund 0,5 Prozent investitionsbedingt. Das Ergebnis aus Wohnungsbewirtschaftung stieg auf 331,3 Millionen von 306,3 Millionen Euro.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ohne Verkaufsergebnis verbesserte sich auf 317,7 Millionen von 290,7 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Konzerngewinn von 652,7 Millionen, nach 672,0 Millionen im Vorjahreszeitraum.

An der Börse kommen die Zahlen gut an. Sowohl der FFO sowie die Aufwertung des Portfolios liegen nach Aussage eines Aktienhändlers über der Schätzung seines Analysten. "Das Unternehmen ist in der Hauptstadt gut aufgestellt", sagte der Händler. Nach dem positiven ersten Halbjahr sehe der bestätigte Ausblick nun leicht konservativ aus.

August 14, 2018

