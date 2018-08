Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 110 auf 105 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach dem dritten Geschäftsquartal habe er seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2018 und 2019 um bis zu 5 Prozent gesenkt, schrieb Analyst James Stettler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Strategieplan "Vision 2020" sei vernünftig, es mangele ber noch an den Details./tih/ajx Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-08-14/08:23

ISIN: DE0007236101