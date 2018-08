Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für HelloFresh nach Zahlen von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kochboxenversender habe eine sehr solide Bilanz für das zweite Quartal ausgewiesen und die Aktienbewertung sei attraktiv, schrieb Analyst Robert Berg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die angekündigten Reinvestitionen der Gewinne hält der Experte für richtig. Das Management müsse einen Markt adressieren, der so groß wie möglich sei. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, die Lücke zur Konkurrenz zu schließen, solange diese mit ihren eigenen Problemen zu tun habe./tav/ajx Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2018-08-14/08:27

ISIN: DE000A161408