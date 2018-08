Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Bayer nach einem Schadenersatzurteil gegen die Konzerntochter Monsanto wegen angeblich verschleierter Krebsrisiken ihres Unkrautvernichters Roundup (Glyphosat) von 119 auf 100 Euro gesenkt. Die Einstufung lautet unverändert "Buy". Die Nachricht könnte zu weiteren ähnlichen Ansprüchen führen, schrieb Analystin Wan Nurhayati in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihre Gewinnschätzung für 2018 kürzte sie aber wegen des Verwässerungseffekts durch die jüngsten Schritte von Bayer am Kapitalmarkt. Die Aktie sei derzeit günstig zu haben./tih/ajx Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-08-14/08:28

ISIN: DE000BAY0017