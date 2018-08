DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Die Geschäftsaktivitäten in China haben sich im Juli mit erneut gebremstem Tempo ausgeweitet, wie verschiedene Konjunkturdaten zeigen. Bestimmte Investitionen fielen auf einen so tiefen Stand wie seit fast zwei Jahrzehnten nicht. Das Reich der Mitte sieht sich angesichts des Handelsstreits mit den USA einem verstärkten Gegenwind ausgesetzt. Das Nationale Statistikbüro berichtete, die Investitionen im städtischen Raum seien in den ersten sieben Monaten des Jahres um 5,5 Prozent gestiegen. Das ist das langsamste Wachstum seit Ende 1999. In den ersten sechs Monaten hatte das Wachstum noch bei 6 Prozent gelegen. Analysten hatten auch für die sieben Monate einen solchen Wert erwartet. Der Einzelhandelsumsatz legte im Juli um 8,8 Prozent zu. Auch hier hatte der Juni mit 9 Prozent ein höheres Wachstum gesehen. Zum Vormonat stiegen die Einzelhandelsumsätze im Juli um 0,67 Prozent, nachdem das Plus im Juni zum Vormonat noch 0,74 Prozent erreicht hatte. Die Industrieproduktion kletterte im Juli um 6 Prozent. Damit erreichte das Wachstum zwar dieselbe Geschwindigkeit wie im Vormonat. Analysten hatten jedoch einen höheren Wert von 6,4 Prozent erwartet. Ein Lichtblick waren die Hausverkäufe. Der Wert der verkauften Häuser stieg in den ersten sieben Monaten um 16,2 Prozent. In den ersten sechs Monaten hatte das Plus nur 14,8 Prozent erreicht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 Home Depot Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Import- und Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.831,00 +0,19% Nikkei-225 22.294,80 +2,00% Hang-Seng-Index 27.535,52 -1,44% Kospi 2.259,69 +0,50% Schanghai-Composite 2.768,12 -0,64% S&P/ASX 200 6.298,70 +0,74%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach dem Türkei-Schock des Vortages setzt sich kein klarer Trend an den Aktienmärkten durch. Noch immer rätseln Anleger, ob und inwieweit die Krise der Türkei Ansteckungsgefahren für andere in Asien zahlreich vertretene Schwellenländer birgt. Immerhin hat sich die türkische Lira auf niedrigem Niveau stabilisiert. China kämpft derweil noch mit einem anderen Problem: Der Handelsstreit mit den USA macht sich immer deutlicher bemerkbar. Denn Industrieproduktion, Einzelhandelsumsatz und auch die Anlageinvestitionen in den Städten haben jeweils die Erwartungen verfehlt. In Schanghai und Hongkong fallen daher die Kurse. In Tokio erholt sich der Nikkei von den Vortagesverlusten. War der Yen am Vortag noch als Fluchtwährung vor dem Hintergrund der Türkeikrise gesucht, gibt die japanische Währung nun deutlich nach und stützt den lokalen Aktienmarkt. In Sydney steigt der Leitindex. Der NAB-Geschäftsklimaindex ist im Juli erneut gefallen. Der Stellenaufbau wird aber als solide interpretiert. JPM sieht Licht und Schatten in den Daten. Daten zu Handel und Gewinnentwicklung bewegten sich auf dem Durchschnitt der vergangenen drei bis vier Jahre, heißt es dort. Tencent Holdings verlieren in Hongkong 3,7 Prozent. Der chinesische Internetriese hat bei seiner Onlinespielesparte einen Rückschlag erlitten. Die Behörden verweigerten die Lizenz für ein neues Spiel. Sunny Optical brechen um 24,5 Prozent ein, nachdem der Komponentenanbieter für Mobiltelefone mit den Halbjahreszahlen die Markterwartungen verfehlt hat. AAC Technologies stürzen um 7,1 Prozent ab.

US-NACHBÖRSE

Der Hersteller von Stromspeichergeräten Ideal Power überraschte im zweiten Quartal positiv. Die Titel kletterten um 9,4 Prozent. Nach Vorlage von Zweitquartalszahlen ging es für die Aktie des Restaurantkettenbetreibers Famous Dave's um 7,7 Prozent nach oben. Auch die Geschäftszahlen des Pharmaunternehmens Acer Therapeutics wussten zu gefallen, die Titel zogen um 9,0 Prozent an.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.187,70 -0,50 -125,44 1,90 S&P-500 2.821,93 -0,40 -11,35 5,55 Nasdaq-Comp. 7.819,71 -0,25 -19,40 13,27 Nasdaq-100 7.401,17 -0,10 -7,14 15,71 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 724 Mio 826 Mio Gewinner 1.032 988 Verlierer 1.922 1.946 Unverändert 116 127

Etwas leichter - Die sich weiter verschärfende Türkei-Krise hat am Montag auch an der Wall Street für Vorsicht und Zurückhaltung gesorgt. Die Anleger waren gelähmt von der Sorge um ein Übergreifen der Krise in andere Regionen. Die Tesla-Aktie schloss nach einigem Auf und Ab bei 356,41 Dollar, das war ein Plus von 0,3 Prozent. Sie konnte damit kaum von den Plänen zu einem Börsenrückzug profitieren, obwohl der Elektroautobauer dabei offenbar auf Saudi-Arabien zählen kann. Doch die Börsianer blieben skeptisch. Der Bekleidungskonzern VF kündigte an, sein Jeans-Geschäft in ein separates, börsennotiertes Unternehmen abzuspalten. Die Aktie fiel um 3,6 Prozent. Für die Aktie von Nielsen ging es um gut 12 Prozent nach oben. Der Investor Elliott Management hat Kreisen zufolge einen bedeutenden Anteil an dem Marktforscher erworben. Neuerliche Feindseligkeiten von US-Präsident Donald Trump gegenüber Harley-Davidson trugen zu der 4-prozentigen Abwärtsbewegung der Aktie bei. Die Dycom-Aktie stürzte nach einer Gewinn-und Umsatzwarnung um 24 Prozent ab.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,61 0,8 2,60 140,6 5 Jahre 2,75 0,3 2,74 82,2 7 Jahre 2,82 -0,5 2,82 56,8 10 Jahre 2,87 0,0 2,87 42,7 30 Jahre 3,04 1,0 3,03 -2,7

Die US-Anleihen notierten kaum verändert. Die Rendite zehnjähriger Papiere verharrte bei 2,87 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo., 10:27h % YTD EUR/USD 1,1409 +0,0% 1,1406 1,1379 -5,0% EUR/JPY 126,48 +0,1% 126,31 125,48 -6,5% EUR/GBP 0,8933 -0,0% 0,8936 0,8916 +0,5% GBP/USD 1,2771 +0,0% 1,2764 1,2761 -5,5% USD/JPY 110,86 +0,1% 110,75 110,29 -1,5% USD/KRW 1129,95 -0,6% 1137,16 1133,15 +5,9% USD/CNY 6,8856 -0,1% 6,8912 6,8766 +5,8% USD/CNH 6,8932 -0,0% 6,8953 6,8857 +5,8% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8498 7,8497 +0,5% AUD/USD 0,7270 -0,1% 0,7274 0,7276 -7,0% NZD/USD 0,6596 +0,3% 0,6578 0,6580 -7,1% Bitcoin BTC/USD 6.028,35 -4,3% 6.298,43 6.456,46 -55,9%

Der Dollar kletterte auf ein neues Rekordhoch bei 7,1253 Lira. Am späten Montag notierte die US-Devise um die Marke von 7 Lira. Die türkische Zentralbank hat ein Bündel an Maßnahmen angekündigt, um die Währungskrise des Landes einzudämmen. Gegen den Euro behauptete der Dollar seine jüngsten Gewinne. Er profitierte weiter von der gestiegenen Risikoaversion der Investoren im Zuge der Türkei-Krise. Der Euro notierte um die Marke von 1,14 Dollar seitwärts.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,46 67,20 +0,4% 0,26 +14,2% Brent/ICE 72,79 72,61 +0,2% 0,18 +13,4%

Die Preise für Öl gaben mit dem starken Dollar nach. Belastend wirkten Aussagen der Opec, wonach die Ölproduktion im Juli leicht gestiegen ist. Und dies, obwohl die Förderung von Saudi-Arabien, des wichtigsten Kartellmitglieds, rückläufig war. Der Anstieg ist auf die höhere Produktion in Kuwait, Nigeria, den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Irak zurückzuführen. Dies weckte Sorgen über ein mögliches Überangebot - dies, zumal die anhaltenden Handelskonflikte und die Schwäche in Schwellenländern wie der Türkei die Nachfrage drücken könnten. Zwischenzeitlich sackte der Preis für WTI um bis zu 2,8 Prozent ab, erholte sich aber wieder. Er fiel zum Settlement noch um 0,6 Prozent auf 67,20 Dollar, für Brent ging es um 0,1 Prozent auf 72,75 Dollar nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.194,82 1.193,59 +0,1% +1,23 -8,3% Silber (Spot) 15,05 14,99 +0,4% +0,05 -11,2% Platin (Spot) 801,35 804,00 -0,3% -2,65 -13,8% Kupfer-Future 2,72 2,73 -0,3% -0,01 -18,5%

Der Goldpreis konnte nicht von der Türkei-Krise profitieren, sondern gab kräftig nach und fiel erstmals seit März 2017 wieder unter die Marke von 1.200 Dollar je Feinunze, die als wichtige psychologische Unterstützung galt. Teilnehmer erinnerten daran, dass auch die Schwellenländer-Krise in den 1990er Jahren dem Goldpreis nicht geholfen hatte. Aktuell reduziert sich die Feinunze um 1,5 Prozent auf 1.193 Dollar. Als "sicherer Hafen" war dagegen der Dollar gesucht. Der weiter anziehende Greenback drückte erneut auf das Gold-Sentiment.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-VERTEIDIGUNGSPOLITIK

US-Präsident Donald Trump hat das Pentagonbudget für 2019 unterzeichnet und seine Pläne für eine Weltraumarmee verteidigt. "Wie der Himmel, die Erde und das Meer ist der Weltraum zum Schlachtfeld geworden", sagte Trump am Montag bei der Unterzeichnung des Budgets für das Pentagon im Rekordwert von 716 Milliarden Dollar.

US-INNENPOLITIK

US-Präsident Donald Trump und seine Ex-Mitarbeiterin Omarosa Manigault Newman liefern sich eine Schlammschlacht: Nachdem die 44-Jährige, deren Enthüllungsbuch am Dienstag erscheint, zunächst heimliche Tonbandaufnahmen aus dem Weißen Haus veröffentlicht hatte, kündigte sie an, es gebe weitere Mitschnitte. Überdies sei sie zu einer Zusammenarbeit mit dem US-Sonderermittler in der Russlandaffäre, Robert Mueller, bereit. Trump legte mit Beschimpfungen per Twitter nach.

Der hochrangige FBI-Beamte Peter Strzok, der sich wegen Kritik an US-Präsident Donald Trump in privaten Textmitteilungen von den Ermittlungen zur Russland-Affäre zurückziehen musste, ist von der US-Bundespolizei gefeuert worden. Wie Strzoks Anwalt Aitan Goelman mitteilte, wurde Strzok am Freitag von Vize-FBI-Direktor David Bowdich entlassen - nach 21 Jahren beim FBI.

GELDPOLITIK ARGENTINIEN

Die Zentralbank Argentiniens hat auf einer außerordentlichen Sitzung den Leitzins erhöht, um nicht von der Türkei-Krise erfasst zu werden. Die Notenbank erhöhte den Leliq-Zinssatz auf 45 von 40 Prozent. Sie kündigte zudem an, den Leitsatz nicht vor Oktober wieder zu senken.

IS-TERROR

Im Irak und in Syrien halten sich trotz der militärischen Rückschläge noch 20.000 bis 30.000 Terroristen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) auf. Mit tausenden dieser Kämpfer stamme immer noch ein "großer Teil" aus dem Ausland, heißt es in einem vorgelegten Bericht von UN-Experten.

TESLA

Saudi-Arabien will sich offenbar stärker als bisher bei dem Elektroautobauer Tesla engagieren. Der saudische Staatsfonds erwäge, seinen Anteil von derzeit knapp 5 Prozent weiter aufzustocken, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

CIGNA/EXPRESS SCRIPTS

Der aktivistische Investor Carl Icahn gibt seinen Protest gegen die geplante Übernahme von Express Scripts durch den US-Krankenversicherer Cigna auf. Ein Grund für seinen Rückzug sei, dass zwei einflussreiche Aktionärsberater den Aktionären beider Konzerne die Zustimmung zu dem 54 Milliarden US-Dollar schweren Deal empfohlen haben, teilte der Milliardär mit.

IPO/NIO

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller und Tesla-Wettbewerber Nio schreitet mit seinen Börsenplänen in den Vereinigten Staaten voran. Der Konzern, der bis zum vergangenen Jahr keinen Umsatz erzielt hat, will nach dem bei der SEC eingereichten Börsenprospekt an der Wall Street bis zu 1,8 Milliarden US-Dollar einsammeln. Es ist noch nicht ersichtlich, zu welchem Preis das Startup die Aktien anbieten will.

