Original-Research: Aves One AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Aves One AG Unternehmen: Aves One AG ISIN: DE000A168114 Anlass der Studie: Research Report (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 12,10 EUR Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker Profitabilität soll dieses Jahr erreicht werden - 1 Mrd. Euro Asset under Management im Jahr 2019 avisiert - Sehr attraktiver Rail-Deal aus der VTG/Nacco Transaktion Die Aves One AG konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 abermals dynamisch wachsen und der Umsatz stieg um 86,5% auf 53,43 Mio. EUR an (VJ: 26,65 Mio. EUR ). Der Grund für dieses dynamische Umsatzwachstum waren der weitere Aufbau des Asset-Bestands, insbesondere der Erwerb der ERR Wien im August 2016 (nun: Aves Rail GmbH), was zu einer Erhöhung des Güterwagenbestands von 331 auf 4.308 führte. Insgesamt steigerten sich die Assets-under-Management (AuM) von 445,40 Mio. EUR (2016) auf 448,46 Mio. EUR (2017) und die Bruttorendite stieg im gleichen Zeitraum auf 11,9% (VJ: 6,4%) an. Wobei hier maßgebliche Stichtagseffekte durch den Erwerb der Aves Rail Ende 2016 zum Tragen kommen. Die Umsatzsteigerungen führten auch zu weiteren Ergebnissteigerungen. Durch den Lean-Management-Approach und die günstige Fremdkapitalfinanzierung verfügt das Geschäftsmodell über eine degressive Kostenentwicklung und daraus eine resultierende hohe Skalierbarkeit. Somit wurde im Geschäftsjahr 2017 eine EBITDA-Marge von 54,5% (VJ: 35,9%) erzielt und ein EBITDA in Höhe von 29,11 Mio. EUR (VJ: 10,29 Mio. EUR ), wobei hier abermals die genannten Stichtagseffekte eine Vergleichbarkeit einschränken. Maßgeblich zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens sollte der kürzlich gemeldete Erwerb von umfangreichen Rail-Assets im Rahmen des VTG/Nacco-Deals beitragen (siehe Seite 6). Hintergrund ist eine kartellrechtliche Auflage an VTG mindestens 30% der erworbenen Nacco-Assets an einen Dritten zu veräußern. Weiterhin gab es durch die Kartellbehörden umfangreiche Auflagen an die Eigenschaften des Dritten, was zu einem stark reduzierten Bieterkreis führte. So durfte der neue Erwerber keine allzu große Marktstellung haben und musste bereits über Erfahrungen und Assets im Rail-Bereich verfügen. Dies führte dazu, dass große Finanzinvestoren und große Mitbewerber vom Bieterverfahren ausgeschlossen wurden. Somit konnte die Aves One unseres Erachtens die Assets (im Umfang von ca. 300 Mio. EUR ) zu einem fairen Preis erwerben. Das erworbene Portfolio scheint äußerst attraktiv zu sein und passt unseres Erachtens sehr gut in das bestehende Portfolio der Aves One. Die Assets befinden sich primär in Deutschland und verfügen über eine hohe EBITDA-Marge von über 75%. Bei den Assets handelt es sich um etwa 50% Güterwaggons und 50% Kesselwaggons, welche darüber hinaus ein vergleichsweise junges Durchschnittsalter von etwa 15 Jahren aufweisen. Besonders attraktiv ist das Portfolio, da es bereits vollvermietet ist, was bei anderen Portfolio-Transaktionen nicht üblich ist. Unseres Erachtens ist diese Transaktion äußerst wertschöpfend für die Aktionäre der Aves One und sollte dazu führen, dass das Unternehmens-Ziel von 1 Mrd. EUR Asset under Management bereits bis zum Jahr 2019 erreicht werden könnte. Durch den deutlichen Anstieg der Assets erwarten wir im Jahr 2018 ein Umsatzwachstum von 44,1% auf 77,02 Mio. EUR (VJ: 53,43 Mio. EUR ), gefolgt von einem Umsatzwachstum um 52,5% auf 117,48 Mio. EUR im Jahr 2019 und ein weiteres Wachstum um 10,7% auf 130,04 Mio. EUR im Jahr 2020. Zum Umsatz-wachstum sollten alle Assetklassen entsprechend ihrer Gewichtung beitragen. Durch das starke Umsatzwachstum gehen wir von einem dynamischen EBITDA-Wachstum bei einer sukzessiven Margenausweitung aus. Unseres Erachtens sollte das Konzern-EBITDA im Jahr 2018 um 86,6% auf 54,31 Mio. EUR ansteigen, was zu einer Margen-Verbesserung auf 70,5% (VJ: 54,5%) führen sollte. In den folgenden Jahren sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, mit einem Wachstum um 57,7% auf 85,62 Mio. EUR im Jahr 2019 (72,9% EBITDA-Marge) und ein weiteres Wachstum um 14,0% auf 97,65 Mio. EUR im Jahr 2020 (75,1% EBITDA-Marge). Durch die dynamische Entwicklung des EBITDA und der rückläufigen Abschreibungsquoten und Zinsquoten, sollte sich die Netto-Marge sukzessive steigern. Unseres Erachtens sollte der Jahresüberschuss 2018 positiv ausfallen und sich nach -13,35 Mio. EUR (bereinigt um nicht cash-wirksame Währungseffekte) im Jahr 2017 auf 3,76 Mio. EUR im Jahr 2018 belaufen. In den Folgejahren rechnen wir mit einer Steigerung des Jahresüberschusses auf 7,69 Mio. EUR (2019) bzw. 9,18 Mio. EUR (2020). Somit erwarten wir, dass die Aves One mittelfristig eine hohe Profitabilität erreicht. Durch die unseres Erachtens äußerst wertschöpfende VTG/Nacco-Transaktion sollten die Wachstumsziele der Gesellschaft mit 1 Mrd. AuM bereits 2019 erreicht werden können. Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir das Kursziel deutlich auf 12,10 EUR erhöht (bisher: 9,10 EUR ) und vergeben erneut das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16787.pdf 