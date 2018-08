Russland hatte mal alle Chancen, als Partner auf die internationale Bühne zu treten. Heute ist die Mehrheit der Russen arm. Erdogan, der Putins Führungsstil schätzt, sollte das eine Warnung sein.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat schon lange erkennen lassen, wie sehr er den Führungsstil des russischen Präsidenten Wladimir Putin schätzt. Im syrischen Bürgerkrieg, in dem sich Russland zur Schutzmacht des Diktators Assad gemacht hat, hat auch Erdogan die Muskeln spielen lassen wollen und darüber spekuliert, die Grenzen der heutigen Türkei an das angleichen zu wollen, was einst einmal die Grenzen des Osmanischen Reichs ausmachte. Das heutige Syrien war Teil dieses Reiches. Der eine annektiert die Krim, der andere Teile Syriens.

Erdogan ist nicht der einzige Vorsteher einer verfassungsmäßigen Demokratie, der es dem russischen Ober-Oligarchen im Kreml gleichtun möchte. Wie die Türkei als Wiedergänger Russlands aussehen würde, davon bekommen die Türken dieser Tage eine unschöne Kostprobe: Russland ist wirtschaftlich unbedeutend, gleiches gilt für den Rubel. Das Land stützt sich auf Öl und Gas, so wie die verheerenden Öl-Oligarchien sich auf das schwarze Gold im Boden unter ihren Füssen stützen.

Ein "starker Mann" kann und muss Putin allein schon deshalb sein, weil Russland keine Institutionen besitzt, die eine Herrschaft des Rechts, wenn dies denn gewollt wäre, gewährleisten. Russland hat sich allerdings nach dem Ende der Sowjetdiktatur in ein riesiges Bonanza verwandelt, in dem sich eine Oligarchie die Rohstoffe und Schätze des Landes aneignete, und keine Ordnung etabliert werden konnte, die einen solchen Durchgriff auf das nationale Vermögen verhindert hätte. In der Konsequenz ist die Mehrheit der Russen heute arm und wird, ganz wie zu Zeiten des Zars, durch Religion, nationale Mythen und Hass auf alles andere von ihrem ökonomisch un-opportunen Zustand abgelenkt. Dabei hatte Russland einmal alle Chancen, als Partner auf die internationale Bühne zu treten. Für diese versäumte Gelegenheit gibt es nicht nur einen Schuldigen.

Die Türkei ist auf dem Weg, ein zweites Russland zu werden: diese Entwicklung hat eine politische und eine ökonomische Dimension. Die wichtigere in der gegenwärtigen Situation ist die ökonomische, denn sie ist in erster Linie verantwortlich für die Talfahrt der türkischen Lira. Es sind Broker und Anleger, die der Zukunft des Landes misstrauen und nicht andere Regierungschef oder ...

