Und damit direkt an der unteren Begrenzung des großen fallenden Trendkanals (siehe roter gestrichelter Trendkanal im Chart). Der DAX könnte im heutigen Tageshandel weiter abgeben und bis auf etwa 12.270 Punkte fallen. Hier befindet sich die erste größere Unterstützung.

Aufgrund der bereits stark überverkauften Lage könnte in diesem Bereich eine erste Stabilisierung erfolgen mit in Folge wieder steigenden Kursen bis 12.400 und in der Ausdehnung 12.500 Punkte. In Folge der Erholung ist wieder mit fallenden Kursen zu rechnen, solange der DAX unter 12.600 Punkten notiert.

Fazit: Unter 12.600 Punkten short, mit nächsten Anlaufmarken bei 12.270 und 12.070 Punkten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 12.360 Punkten, vorbörslich bei 12.390 Punkten.

Türkei-Krise belastet.

Indikatoren-Lage short.

Unter 12.600 Punkten weiterer Kursrückgang bis 12.270 und 12.070 Punkte erwartet.

Monatschart: Unter 12.850 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Dadurch droht ein langfristiges Kursziel von 10.500 Punkten!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger ...

