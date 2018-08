Am gestrigen Montag kam es vor allem bei nachrangigen Anleiheindices und Credit Default Swaps (CDS) erneut zu leichten Spread-Ausweitungen. Im Investment-Grade Bereich stiegen auf Einzeltitelebene fünfjährige CDS auf Bayer nach dem Gerichtsurteil gegen Monsanto um rund 17 BP auf 61 BP an. Die EZB verkündete gestern, im Rahmen des Corporate Sector Purchase Programme (CSPP) mittlerweile Anleihen in Höhe von rund EUR 165 Mrd. zu halten. Das Ankaufvolumen betrug letzte Woche EUR 502 Mio., der wöchentliche Durchschnitt seit Auflage des Programms beläuft sich damit auf rund EUR 1,45 Mrd. Österreich: Heute berichtet DO&CO das Zahlenwerk zum Q1 2018/19. Das Unternehmen stand in den vergangenen Tagen auch aufgrund des hohen Türkei-Exposures (rund 30 % Umsatzanteil) besonders im Fokus...

Den vollständigen Artikel lesen ...