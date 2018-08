Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Verbraucherpreise in Deutschland lagen im Juli 2018 um 2,0% höher als im Juli 2017, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Damit hat sich die Inflationsrate - gemessen am Verbraucherpreisindex - erneut leicht abgeschwächt. ...

