Nach zwischenzeitlich kräftigen Verlusten zu Wochenbeginn hat sich der Euro am Dienstagmorgen wieder stabilisiert. Ebenso die türkische Lira.

Nach anhaltend kräftigen Verlusten hat sich die Lira am Dienstagmorgen weitgehend stabilisiert. Ein Dollar kostete am Dienstag 6,8054 Lira. Damit rückte die türkische Landeswährung von dem am Montag erreichten Rekordtief von 7,24 wieder etwas ab. In nur wenigen Tagen hatte die Lira über 20 Prozent an Wert verloren und für große Verunsicherung an den Märkten gesorgt. Auf Jahressicht beträgt der Verlust zum Dollar sogar 45 Prozent.

Die Zentralbank in der Türkei hatte Geldspritzen zugesichert, ...

