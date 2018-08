USU forscht im Bereich industrieller Big Data Analytics DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges USU forscht im Bereich industrieller Big Data Analytics 14.08.2018 / 09:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Im Rahmen des EU-Forschungsprojektes HOBBIT (Holistic Benchmarking of Big Linked Data) agiert USU derzeit als einer der Technologiepartner. Gegenstand ist die Entwicklung einer Open-Source-Plattform für die vergleichende Analyse von Algorithmen und Lösungen zur Verarbeitung großer Datenmengen. Dadurch soll eine wertschaffende Integration von Big Data-Lösungen in die industriellen Prozesse ermöglicht und die aktuell noch sehr hohen Aufwände minimiert werden. Das Projekt HOBBIT wird von der Europäischen Kommission im Rahmenprogramm Horizon 2020 (H2020) unter der Grant Agreement Nummer 688227 gefördert. Das Konsortium umfasst 10 Partner aus 6 verschiedenen Ländern. Basierend auf den Erkenntnissen aus dem Projekt HOBBIT sowie weiteren parallel laufenden Forschungsprojekten verbessert USU kontinuierlich die Expertise in wichtigen Schlüsseltechnologien der Datenanalyse und des maschinellen Lernens. Gerade in der Produktionsindustrie ist es elementar, Fehlalarme zu vermeiden. Denn die Ableitung von Service-Maßnahmen aus der Datenanalyse zieht regelmäßig erhebliche Kosten für die Leistungserbringung nach sich. Die effiziente und effektive Verarbeitung semistrukturierter und unstrukturierter Daten in Echtzeit spielt dabei eine wesentliche Rolle. Einige im Projekt HOBBIT entwickelten Benchmarks zielen darauf ab, Algorithmen und Lösungen zur Extraktion und Veredelung qualitativ hochwertiger strukturierter Daten zu evaluieren. Das erlaubt es, optimale Lösungen für das zuverlässige Erkennen abnormalen Verhaltens sowie für Maschinenprobleme auszuwählen. Die USU ist an der Entwicklung dieser Benchmarks beteiligt und stellt Datengeneratoren für Evaluationsdaten aus industriellen Anwendungsfällen bereit. Auch für die Weiterentwicklung der Big Data-Analytics-Plattform im USU-Bereich Katana sind die Forschungsarbeiten und -erkenntnisse von HOBBIT wichtig. Sie erlauben es USU, eine ganzheitliche Lösung anzubieten, um Daten zu speichern, zu verarbeiten, maßgeschneiderte maschinelle Lernverfahren zu entwickeln, Ergebnisse zu visualisieren und schließlich die entwickelten Algorithmen zu validieren und in ihre produktive Umgebung zu übertragen. Mit Hilfe definierter Benchmarks kann die HOBBIT-Plattform die Kerntechnologie von Katana anhand festgelegter Kriterien (KPIs) wie beispielsweise die Durchsatzrate der zu verarbeitenden Daten oder die Qualität der Analyse testen und bewerten. Innerhalb des Projekts entwickelt USU zudem die grafische Benutzeroberfläche sowie das Sicherheitskonzept der HOBBIT-Plattform. Dies und die Evaluierung von Frameworks für das Identity- und Access-Management beeinflussen die Realisierung eigener Produkte maßgeblich. Die Gesamtergebnisse von HOBBIT werden nach dem Abschluss des über drei Jahre laufenden EU-Projektes ab November 2018 veröffentlicht werden. Diese Pressemitteilung ist unter https://www.usu.de abrufbar. USU Software AG Die USU-Gruppe ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Der Kompetenzbereich IT Management unterstützt Unternehmen mit umfassenden ITIL(R)-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- & Enterprise Servicemanagement. Kunden erhalten mit USU-Lösungen eine Gesamtsicht auf ihre IT-Prozesse sowie ihre IT-Infrastruktur und sind in der Lage, Services transparent zu planen, zu verrechnen, zu überwachen und aktiv zu steuern. Im Bereich Software-Lizenzmanagement gehört USU dabei zu den führenden Herstellern weltweit. Mit intelligenten Lösungen und ihrer Expertise im Kompetenzfeld Digital Interaction treibt USU die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Durch Standard-Software und Beratungsleistungen werden Service-Abläufe automatisiert und Wissen aktiv für alle Kommunikations-Kanäle und Kundenkontaktpunkte in Vertrieb, Marketing und Kundenservice bereitgestellt. Das Portfolio in diesem Bereich wird durch Systemintegration, individuelle Anwendungen und Lösungen für Industrial Big Data komplettiert. Weitere Informationen: https://www.usu-software.de/ Kontakt USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Tel.: +49 (0) 71 41 / 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 / 48 67 108 E-Mail: f.sorge@usu-software.de USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 / 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 / 48 67 108 E-Mail: t.gerick@usu-software.de 14.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 713965 14.08.2018

ISIN DE000A0BVU28

AXC0111 2018-08-14/09:14