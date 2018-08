Hier geht's zum Video

Der deutsche Leitindex hat einen Fehlstart in die neue Handelswoche hingelegt. Der DAX schloss bei 12.359 Punkten. Das ist ein Minus von 0,5 Prozent bzw. 66 Punkten. Marktidee: Gold Eigentlich gilt der Goldpreis an den Märkten als sicherer Hafen. In den vergangenen Monaten war das nicht der Fall. Trotz diverser Krisen ging es für den Goldpreis kräftig nach unten. Dabei fiel der Kurs auch unter verschiedene wichtige charttechnische Marken. Im gestrigen Handel trübte sich das Bild weiter ein.