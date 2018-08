Der Entsorger Lobbe übernimmt die Mehrheit an der Folienveredelung Hamburg GmbH & Co. KG. Mit Wirkung zum 15. August steigt die Lobbe Entsorggung West mit 80 Prozent bei dem Schweriner Mischkunststoffrecycler ein. Das Unternehmen sieht durch die Übernahme "hervorragende Möglichkeiten, einen Sprung bei der in der Verwertung von gebrauchten Verpackungen zu machen." Aufgrund einer höheren Sortiertiefe ...

