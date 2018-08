Der Handelsstreit zwischen China und den USA belastet die Rohölpreise zu Wochenbeginn stark. Am frühen Dienstag stiegen sie wieder leicht an.

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen, nachdem sie am Vortag verloren hatten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 72,80 US-Dollar. Das waren 19 Cent mehr als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur ...

