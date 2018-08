In London ist am Dienstagmorgen ein Auto in eine Sicherheitsabsperrung vor dem britischen Parlament gefahren. Mehrere Fußgänger wurden dabei verletzt, teilte die Londoner Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Der männliche Fahrer wurde demnach festgenommen. Der Vorfall, der sich um 7:37 Uhr Ortszeit (8:37 Uhr deutscher Zeit) ereignete, löste einen Großeinsatz der Polizei aus. Mehrere Straßen im Umkreis des Parlaments wurden Medienberichten zufolge abgesperrt. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.