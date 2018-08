Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsches BIP steigt im zweiten Quartal um 0,5 Prozent

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich im zweiten Quartal 2018 etwas deutlicher als erwartet beschleunigt und ist auch im ersten Quartal etwas höher als bislang angenommen gewesen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) von April bis Juni um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte einen Anstieg von 0,4 Prozent prognostiziert.

Lampe: Deutsches BIP steigt 2018 um 1,8 bis 1,9 Prozent

Das Bankhaus Lampe rechnet nach der Abwärtsrevision der BIP-Wachstumsraten des zweiten bis vierten Quartals 2017 damit, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland 2018 etwas deutlicher als erwartet abschwächen wird. "Jetzt noch 2 Prozent zu erreichen wird natürlich schwer, es werden in diesem Jahr wahrscheinlich nur noch 1,8 oder 1,9 Prozent werden", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger.

KfW: Deutsches Wachstum kein Selbstläufer mehr

Der Konjunkturaufschwung in Deutschland ist nach Aussage der KfW trotz des robusten Wirtschaftswachstums im zweiten Quartal kein Selbstläufer mehr. Chefvolkswirt Jörg Zeuner schreibt in einem Kommentar: "Der globale Handelskonflikt schwelt ungeachtet der zwischen Trump und Juncker verabredeten Verhandlungen weiter, und ein ungeordneter Brexit ist genauso wenig auszuschließen wie ein harter Konfrontationskurs Italiens gegenüber der EU."

DZ Bank: Deutsches BIP steigt 2018 real um 1,7 Prozent

Die DZ Bank rechnet damit, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland 2018 abschwächen wird. Nach Veröffentlichung von BIP-Zahlen für das zweite Quartal schreibt Chefvolkswirt Stefan Bielmeier in einem Kommentar: "Für das Gesamtjahr 2018 gehen wir von einer Wachstumsrate von 1,7 Prozent aus. Das ist weniger als im letzten Jahr (plus 2,2 Prozent), liegt aber immer noch deutlich über dem längerfristigen Durchschnitt von rund 1 1/4 Prozent.

Inflation in Deutschland im Juli leicht abgeschwächt

Der Inflationsdruck in Deutschland ist im Juli leicht zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung berichtete, sank die jährliche Inflationsrate auf 2,0 Prozent. Im Juni hatte die Rate 2,1 Prozent betragen, im Mai bei 2,2 Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 30. Juli.

Erwerbstätigkeit in Deutschland weiter im Aufwärtstrend

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist im zweiten Quartal 2018 angesichts der gut laufenden Konjunktur weiter gestiegen. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) gab es rund 44,8 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs die Zahl der Erwerbstätigen somit um 599.000 Personen oder 1,4 Prozent.

Chinas Wirtschaft kühlt sich im Juli weiter ab

Die Geschäftsaktivitäten in China haben sich im Juli mit erneut gebremstem Tempo ausgeweitet, wie verschiedene Konjunkturdaten zeigen. Bestimmte Investitionen fielen auf einen so tiefen Stand wie seit fast zwei Jahrzehnten nicht. Das Reich der Mitte sieht sich angesichts des Handelsstreits mit den USA einem verstärkten Gegenwind ausgesetzt. Das nationale Statistikbüro berichtete, die Investitionen im städtischen Raum seien in den ersten sieben Monaten des Jahres um 5,5 Prozent gestiegen. Das ist das langsamste Wachstum seit Ende 1999.

Argentinien erhöht Leitzins

Die Zentralbank Argentiniens hat auf einer außerordentlichen Sitzung den Leitzins erhöht, um nicht von der Türkei-Krise erfasst zu werden. Die Notenbank erhöhte den Leliq-Zinssatz auf 45 von 40 Prozent. Sie kündigte zudem an, den Leitsatz nicht vor Oktober wieder zu senken. Mit der einstimmig beschlossenen Entscheidung werde auf die aktuelle "externe Situation" reagiert.

Umfrage sieht keine Mehrheit für große Koalition

CDU/CSU verlieren laut einer neuen Umfrage im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt auf 29 Prozent, während die SPD einen halben Punkt auf 17,5 Prozent hinzugewinnt. CDU, CSU und SPD kommen damit gemeinsam auf 46,5 Prozent und verfehlen sowohl eine Mehrheit der Wählerstimmen als auch eine parlamentarische Mehrheit, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend.

Trump unterzeichnet Pentagon-Budget und verteidigt Pläne für Weltraumarmee

US-Präsident Donald Trump hat das Pentagonbudget für 2019 unterzeichnet und seine Pläne für eine Weltraumarmee verteidigt. "Wie der Himmel, die Erde und das Meer ist der Weltraum zum Schlachtfeld geworden", sagte Trump bei der Unterzeichnung des Budgets für das Pentagon im Rekordwert von 716 Milliarden Dollar auf einer Militärbasis im Bundesstaat New York.

Trump liefert sich Schlammschlacht mit Ex-Mitarbeiterin

US-Präsident Donald Trump und seine Ex-Mitarbeiterin Omarosa Manigault Newman liefern sich eine Schlammschlacht: Nachdem die 44-Jährige, deren Enthüllungsbuch am Dienstag erscheint, zunächst heimliche Tonbandaufnahmen aus dem Weißen Haus veröffentlicht hatte, kündigte sie an, es gebe weitere Mitschnitte. Überdies sei sie zu einer Zusammenarbeit mit dem US-Sonderermittler in der Russlandaffäre, Robert Mueller, bereit. Trump legte mit Beschimpfungen per Twitter nach.

FBI-Beamter nach Kritik an US-Präsident Trump gefeuert

Der hochrangige FBI-Beamte Peter Strzok, der sich wegen Kritik an US-Präsident Donald Trump in privaten Textmitteilungen von den Ermittlungen zur Russland-Affäre zurückziehen musste, ist von der US-Bundespolizei gefeuert worden. Wie Strzoks Anwalt Aitan Goelman mitteilte, wurde Strzok am Freitag von Vize-FBI-Direktor David Bowdich entlassen - nach 21 Jahren beim FBI.

UN-Bericht: Noch bis zu 30.000 IS-Kämpfer im Irak und in Syrien

Im Irak und in Syrien halten sich trotz der militärischen Rückschläge noch 20.000 bis 30.000 Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) auf. Mit tausenden dieser Kämpfer stamme immer noch ein "großer Teil" aus dem Ausland, heißt es in einem Bericht von UN-Experten. Der Zustrom ausländischer Kämpfer nach Syrien und in den Irak nehme aber ab und sei "schwächer als erwartet".

Libanon bringt dutzende Syrer zurück in die Heimat

Dutzende syrische Flüchtlinge haben sich am Montag aus dem Libanon in Bussen auf die Heimreise gemacht. In der südlibanesischen Stadt Schebaa standen Frauen und Kinder vor den Bussen an, während Männer Gepäck verstauten, wie ein AFP-Reporter beobachtete. Die libanesische Sicherheitsbehörde erklärte, die "freiwillige Rückkehr von 137 vertriebenen Syrern" aus Schebaa und der nahegelegenen Bekaa-Ebene organisiert zu haben.

