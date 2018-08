Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Aufschlägen in den Dienstagshandel gestartet. Der Leitindex SMI kann sich nach der Stabilisierung beim Thema Türkei wieder klar über der Marke von 9'000 Punkten etablieren. Der Markt setze zu einer vorsichtigen Erholung an, heisst es im Handel.

Die Vorgaben waren mit Abgaben in den USA, roten Vorzeichen in China und einer Erholung beim Nikkei gemischt. Thema bleibt die Türkei-Krise, auch wenn sich die Landeswährung Lira zuletzt stabilisiert hat. Die Gefahr einer Ansteckung für andere Schwellenländer oder auch europäische Banken sei weiter gegeben. Rückenwind kommt vom BIP in Deutschland, das im zweiten Quartal stärker gewachsen ist als erwartet. Im Fokus stehen am ...

