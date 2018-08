Der amerikanische Prozessorhersteller AMD hatte in den vergangenen Monaten einen mehr als guten Lauf. Was sich zum einen an den Unternehmenszahlen festmachen lässt. Wie der Intel-Konkurrent bereits Ende Juli meldete, konnte man im zweiten Quartal seinen Umsatz um über 50 % steigern und gleichzeitig einen Gewinn von 116 Millionen Dollar erreichen. Letzteres war insbesondere interessant, weil man damit erneut in der Gewinnzone blieb, nachdem im Vorjahresquartal ein Verlust von 16 Millionen Dollar ... (Carsten Müller)

