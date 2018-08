Die neue italienische Regierung ist sich nach eigenen Angaben darüber einig, die Staatsfinanzen stabil zu halten und im kommenden Jahr die Schulden zu senken.

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat am Montag mit seinem Wirtschaftsminister Giovanni Tria und den Vorsitzenden der beiden Koalitionsparteien 5 Sterne und Lega die wirtschaftliche Lage Italiens und den Etat der Regierung beurteilt, hieß es in einer offiziellen Mitteilung am Dienstag. Das Ergebnis: Die neue ...

