Wer wissen will, wie man den richtigen Investmentfonds auswählt, ist hier genau richtig. Im folgenden Leitfaden habe ich alle wichtigen Informationen zusammengestellt, die man benötigt, um den Investmentfonds, der den persönlichen Anlagezielen am besten dient, schnell zu bewerten und auszuwählen. Investmentfonds gibt es in zahlreichen Variationen und mit einer Vielzahl von Gebühren, deswegen ist es wichtig, dass man alle wichtigen Informationen auf dem Zettel hat, bevor man sich letztlich entscheidet. Was ist überhaupt ein Investmentfonds? Ein Investmentfonds ermöglicht es einem, einen ganzen Korb mit verschiedenen Aktien zu besitzen, indem man einfach nur eine Aktie des Investmentfonds besitzt. Investmentfonds werden "aktiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...