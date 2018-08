BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat sich trotz der jüngsten Wachstumsdaten für das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) zurückhaltend zu den Konjunkturaussichten gezeigt. "Die Wachstumsdynamik hat sich nach dem schwächeren Jahresstart wieder leicht beschleunigt. Konsum und Bauboom stützen im Inland weiter", konstatierte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. "Eine Entwarnung ist das aber keinesfalls."

Die handelspolitischen Konflikte sorgten immer mehr für eine Eintrübung des internationalen Umfelds, erklärte er zur Begründung. Gerade vor diesem Hintergrund sei es wichtig, dass die Wirtschaftspolitik alles tue, damit der Investitionsaufschwung sich verstärke. Eine wichtige Stellschraube für mehr Investitionen sei die Steuerbelastung, mahnte der DIHK-Hauptgeschäftsführer. "Während andere Länder in der EU, aber vor allem die USA und China, hier vorgelegt haben, ist die letzte Unternehmenssteuerreform in Deutschland schon 10 Jahre her."

Das Statistische Bundesamt hatte am Morgen berichtet, dass das deutsche BIP im zweiten Quartal um 0,5 Prozent gestiegen ist.

