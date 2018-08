Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Türkei in einer massiven Vertrauenskrise - das ist das Ergebnis der türkischen Wirtschaftspolitik der letzten Jahre, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG. Spätestens die aufkommenden Zweifel an der Unabhängigkeit der Zentralbank hätten internationale Anleger vorsichtig werden lassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...