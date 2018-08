Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach den Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Umsatz und Gewinn je Aktie seien besser als erwartet ausgefallen, die Margenentwicklung enttäusche unterdessen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Angesichts der starken Kursentwicklung der Aktie in den vergangenen Monaten könnte dies eine Belastung darstellen./mf/jha/ Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2018-08-14/10:17

ISIN: DE000SYM9999