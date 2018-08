Handelsstreit, Zinserhöhungen und Dollaraufwertung: das Umfeld für Aktien der Schwellenländer ist derzeit getrübt. Nach einer langen Phase der Aufwärtsentwicklung scheint sich das Blatt inzwischen gewendet zu haben - zumindest was die Mittelbewegungen angeht. Hatten die Aktienmärkte der Schwellenländer in den vergangenen zwei Jahren noch Neugelder in Höhe von 16 Mrd. Euro angezogen, so begann im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...