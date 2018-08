Die Aktienkurse der großen Nahrungsmittelhersteller schwanken 2018 bislang ungewohnt stark. Schuld daran sind veränderte Vorlieben von Verbrauchern und Investoren. Über ein Kriseninvestment im Wandel.

Großanleger mögen derzeit wieder Aktien, mit denen sie bislang stets gut durch Crashzeiten gekommen waren: Nahrungshersteller wie Nestlé, Danone, Kellogg, Mondelez, Kraft Heinz oder Getränkeriesen wie Coca-Cola oder Anheuser Busch Inbev (Becks, Diebels, Spaten) standen stets oben auf der Kaufliste der Anleger, wenn es an der Börse ruppiger wurde. Gegessen und getrunken wird immer, lautet das Motto der Anleger.

Börsenkrisen der Jahre 2000 und 2008 hatten Nahrungsmittelriesen vergleichsweise gut überstanden, weil ihr hoher Cash-Flow auch in konjunkturell schwierigen Zeiten nicht litt und die Dividende üppig blieb. Auch das wachsende Geschäft in Schwellenländern machte die Unternehmen interessant. All diese Punkte sprechen auch weiterhin für die Papiere, wenn die Anleger viel Geduld haben. Einen schnellen Kursgewinn aber dürfen sie nicht mehr erwarten. Schon Anfang des Jahres funktionierte das einfache Motte nicht mehr. Als die Börsenkurse fielen, gingen auch Kurse mancher Food-Aktien heftig runter. Inzwischen sind sie zwar wieder auf dem Januarkurs angekommen, aber der Gegenwind wird stärker.

Anleihen bevorzugt

Die Nestlé-Aktie ist zwar in den vergangenen 20 Jahren stärker gestiegen als der MSCI Welt-Aktienindex. Doch seit 2015 ist der Kurs von einem der wertvollsten Konzerne Europas ungewohnt volatil. Dass er in Boomzeiten dem weltweiten Aktienmarkt hinterherhinkt, ist keine Überraschung. Das war immer so, dafür waren Verluste in Crashphasen geringer.

Aber die Schwankungen sind jetzt höher. Wurden die Aktien gerne als Anleihenersatz gesehen, weil sie eine stetige Dividende mit einem ruhigen Kursverlauf kombinierten, sind sie inzwischen unberechenbarer geworden. Was Anleger an der Dividende verdienen, geben sie bei Kursverlusten wieder ab. Zudem sind in den USA die Zinsen bis an die Drei-Prozent-Marke gestiegen, die Dividendenrendite ist nicht mehr so attraktiv. US-Anleihen werden für Amerikaner wieder interessanter als Aktien. Heimische Fondsmanager haben auch von der Coca-Cola-Aktie auf die Anleihen des Getränkekonzerns umgesattelt, weil sie schwankungsärmere Anlagen suchten. Vielleicht auch deshalb sind Nahrungs- und Getränkeaktien so niedrig bewertet, wie seit vielen Jahren nicht mehr.

Philip Terwey ist Fondsmanager des DWS Concept GS&P Food-Aktienfonds (früher OP Food). Der Fonds investiert in Aktien von Lebensmittelriesen, aber auch häufig in Spezialisten aus Bereichen wie Fischfang und neuen Ernährungstrends. Da mit dem von den USA angezettelten Handelskrieg auch Wirtschaftswachstum infrage gestellt werde, rückten solide Branchen wie Nahrungsmittel wieder in den Focus der Anleger, glaubt er. Anleger gingen eher von einem Konjunkturherbst aus, deshalb seien die Kurse im Lebensmittelbereich in den vergangenen Wochen vielfach wieder gestiegen.

Mächtige Einkäufer

Zu Jahresbeginn setzte Edeka dem Schweizer Nahrungsmittelmulti-Nestlé zu und sortierte Nestlé-Produkte aus den Regalen. Erst im Mai endete der ...

