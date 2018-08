Fundamental: Der Goldpreis konnte auch in den letzten Tagen nicht von der Türkei-Krise, die durch US-Sanktionen und US-Importzölle verschärft wurde, profitieren, sondern gab deutlich nach und fiel zum ersten Mal seit März letzten Jahres wieder unter 1200 US-Dollar, die als psychologische bedeutende Marke gelten. Marktteilnehmer erinnerten daran, dass auch die Schwellenländerkrise in den 1990er Jahren dem Goldpreis nicht auf die Beine geholfen hatte. Als vermeintlich sicherer Hafen wurde von den Anlegern dagegen der US-Dollar gesucht. Auch der weiter anziehende Greenback belastete den Goldpreis. Technisch: Ungebremst rast der Goldpreis nach unten. Seit dem Hoch von Anfang April um 1366 US-Dollar verlor das Edelmetall um mehr als zwölf Prozent an Wert. Dabei unterschritten die Notierungen weitere bedeutende Unterstützungen, so dass bis zum Tief von November 2016 um 1120 US-Dollar nur noch wenige mögliche Haltepunkte ...

