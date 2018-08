=== DAX-Ziel per Ende 2018: Gesenkt auf 12.600 (13.700) Punkte DAX-Ziel per 30. Juni 2019: Gesenkt auf 13.300 (14.200) Punkte ===

Nach Ansicht der DZ Bank zeigt die Eskalation der Türkei-Krise, wie schnell US-Präsident Donald Trump außerhalb der USA für Unruhe sorgen kann. Trump könne bis zu den Kongresswahlen verstärkt versuchen, mit Angriffen auf vermeintliche Fehler von persönlichen Affären abzulenken. Zwar stimmten bei Trump Rhetorik und Taten nicht immer überein, doch könne gerade diese Unberechenbarkeit zu steigender Nervosität bei Unternehmen und Investoren sorgen.

Die erste Eskalationsstufe habe nur einen Teil der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China betroffen, doch drohten nun eine Vielzahl neuer Baustellen, u.a. im Iran und der Türkei. Bisher leiden US-Unternehmen kaum unter den Belastungen und ein Crash am US-Aktienmarkt werde an den Märkten nicht diskutiert. Der Blick auf die rekordnahen Gewinnmargen und die gute Kursentwicklung bei Nasdaq und Co. sorge für Bedenken, da der Wert der Nasdaq-Composite-Aktien derzeit mehr als die Hälfte der US-Wirtschaftsleistung ausmache, was zuletzt im März 2000 der Fall gewesen sei. Dabei beruhe der jüngste Aufschwung auf fiskalpolitischem Pump durch die 2018 erfolgten Steuersenkungen.

Konzerne in Europa leiden unter zunehmenden Krisen

Wirtschaft und Aktienmärkte in den USA wachsen dynamisch, wohingegen die europäischen Unternehmen unter der wachsenden Zahl der Krisenherde leiden. Das führe zu einer stärkerer Investitionszurückhaltung. Zudem gebe es wieder Probleme innerhalb der EU-Länder. Als nächste Belastungsprobe sieht die DZ Bank im Herbst die Diskussionen über Zugeständnisse der EU gegenüber Italien.

Bisher habe sich die Häufung der Krisen bei den DAX- und Euro Stoxx 50-Unternehmen noch nicht in schwächeren Unternehmensergebnissen niedergeschlagen. Die Erwartungen für das Gewinnwachstum 2018 scheinen zwar um einige Prozentpunkte gekürzt worden zu sein, drei bis fünf Prozent Zuwachs scheinen aber unverändert möglich. Die von der DZ Bank genommenen Stichproben bei den Unternehmensberichten zeigen noch keine Indizien für einen drohenden Gewinneinbruch.

Stimmung bis zum Jahresende gedrückt

Für die Aktienmärkte werde die zunehmende Häufung an Krisen zunehmend negativer. Es sei auch sehr unwahrscheinlich, dass sich in Anbetracht der derzeitigen Situation ein baldiger Stimmungsumschwung ergeben wird. Die Analysten erwarten, dass die Stimmung an den Märkten bis zum Jahresende gedrückt bleibt. Es sei letztlich entscheidend, ob und wie stark die realwirtschaftlichen Konsequenzen für die Unternehmen ausfallen. Auch wenn die aus den jeweiligen Krisen resultierenden Belastungen isoliert betrachtet wenig gefährlich seien, so könnte in naher Zukunft der Punkt erreicht werden, an dem die Summe der Belastungen zu stagnierenden oder gar fallenden Unternehmensgewinnen führt.

Wahrscheinlicher sei jedoch, dass die politischen Konflikte weltweit nicht noch stärker eskalieren und sich das Wirtschaftswachstum wieder stabilisiert. Die Aktienmärkte wären dann wieder von einem Umfeld wachsender Unternehmensgewinne und niedriger Kapitalmarkzinsen geprägt und könnten Kursgewinne verbuchen. Vor diesem Hintergrund ist die DZ Bank unverändert positiv für die Aktienmärkte, wenngleich auf deutlich niedrigerem Niveau als zuvor.

