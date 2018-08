VR Equitypartner übernimmt die Mehrheit an APZ Auto-Pflege-Zentrum GmbH DGAP-News: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Private Equity VR Equitypartner übernimmt die Mehrheit an APZ Auto-Pflege-Zentrum GmbH 14.08.2018 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. VR Equitypartner übernimmt die Mehrheit an APZ Auto-Pflege-Zentrum GmbH Frankfurt am Main/14. August 2018 - Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner GmbH hat von TÜV SÜD eine Mehrheitsbeteiligung an der APZ Auto-Pflege-Zentrum GmbH (Darmstadt) übernommen, dem deutschlandweit größten überregionalen Anbieter von Dienstleistungen rund um die Automobilaufbereitung. Das Portfolio der APZ umfasst die Aufbereitung (Innen- und Außenreinigung, Polieren und Versiegeln) von Gebraucht- und Neufahrzeugen, Smart Repair (Beseitigen von Kratzern und Dellen) sowie Fahrzeuglogistik und weitere Dienstleistungen. Mit ihrem Fokus auf Großkunden wie überregional agierende Autohäuser, herstellereigene Niederlassungen sowie OEMs direkt, bedient APZ mit ihren Teampartnern rund 300 Kunden in Deutschland, Österreich und Luxemburg. In Deutschland betreibt APZ 14 eigene Service-Center und ist über Teampartner an über 200 weiteren Standorten aktiv. Die Aktivitäten in Österreich sind in einer eigenen Tochtergesellschaft mit Sitz in Wien gebündelt. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen bei einem Jahresumsatz von rd. 50 Mio. EUR derzeit 110 eigene Mitarbeiter. Inklusive der Teampartner in Deutschland, Luxemburg und Österreich liegt die Zahl der Beschäftigten bei insgesamt 1.300. "Wir freuen uns, mit VR Equitypartner ein zukunftsorientiertes Zuhause für APZ gefunden zu haben. VR Equitypartner begleitet mittelständische Unternehmen seit Jahrzehnten erfolgreich bei Wachstum und Expansion. Wir sind davon überzeugt, dass hier das weitergehende Potential von APZ optimal genutzt werden kann," sagt Patrick Fruth, Leiter der Division Mobility bei TÜV SÜD. "Mit unserem neuen Hauptgesellschafter VR Equitypartner haben wir die Chance, neue Märkte vor allem im Bereich Smart Repair/ Lackierung und in Österreich zu erschließen, die Leistungsbandbreite für unsere Kunden zu vergrößern und nachhaltig weiter zu wachsen", sagt Peter Klingenmeier, Geschäftsführer der APZ. Er und sein Geschäftsführungskollege Peter Hirner haben im Rahmen der aktuellen Transaktion die verbleibenden Anteile an der APZ übernommen. "APZ ist tief in die Prozesse seiner Kunden integriert und trägt durch eine schnelle Auftragsabwicklung und damit erhöhte Umschlaggeschwindigkeit messbar zum Erfolg der Autohäuser bei", sagt Christian Futterlieb, Geschäftsführer der VR Equitypartner GmbH. "Die APZ verfügt über eine exzellente Marktposition, ein hoch skalierbares Geschäftsmodell und ein hochmotiviertes Management. Das Gesamtkonzept hat uns sehr überzeugt", fügt Jan Drees, Mitglied der Geschäftsleitung VR Equitypartner GmbH, hinzu. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. VR Equitypartner GmbH im Überblick: VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 100 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 500 Mio. EUR. Weitere Informationen im Internet unter www.vrep.de. Von VR Equitypartner in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in den Bereichen Finanzen, Steuern und Strukturierung, Bluemont Consulting GmbH im Bereich Markt, Network Corporate Finance GmbH im Bereich Finanzierung, Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP im Bereich Recht und Vertragsverhandlung, Taylor Wessing Partnergesellschaft mbB im Bereich Finanzierungsverträge sowie Marsh GmbH im Bereich Versicherung. Ansprechpartnerin für Rückfragen:: VR Equitypartner GmbH Susanne Gremmler Leiterin Marketing und Öffentlichkeitsarbeit Tel. 0049 69 710 476 482 susanne.gremmler@vrep.de 14.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 