Nach dem Vorfall vor dem britischen Parlament am Dienstagmorgen hat eine Anti-Terror-Einheit die Ermittlungen übernommen. "While we are keeping an open mind, the Met's Counter-Terrorism Command is leading the investigation into the Westminster incident", teilte die Londoner Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Ein Auto war gegen 7:40 Uhr Ortszeit (8:40 Uhr deutscher Zeit) vor dem Parlament in eine Sicherheitsabsperrung gefahren. Dabei waren mindestens zwei Fußgänger verletzt worden. Diese wurden in Krankenhäuser eingeliefert, befinden sich laut Rettungsdienst aber nicht in Lebensgefahr. Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Mehrere Straßen im Umkreis des Parlaments wurden abgesperrt. Der männliche Fahrer wurde festgenommen. Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.