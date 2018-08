Kunden erreichen, Abläufe optimieren und Vertriebswege ausbauen - die neuesten



Berlin (ots/PRNewswire) - ChannelAdvisor Corporation (https://www.channeladvisor.de/) (NYSE:ECOM), ein führender Anbieter für Cloud-basierte E-Commerce-Lösungen zur globalen Absatzsteigerung für Händler und Marken, ist auch in diesem Jahr wieder bei der DMEXCO (https://dmexco.com/conference/) als Aussteller vertreten. Die Messe findet am 12. und 13. September 2018 in der Koelnmesse statt. ChannelAdvisor ist an Stand E048 in Halle 7 anzutreffen.



Messeteilnehmer haben am Stand nicht nur Gelegenheit, sich mit anderen E-Commerce-Experten auszutauschen. Bei ChannelAdvisor erfahren sie auch alles über die neuesten Branchentrends, von Voice Commerce über aufstrebende Marktplätze bis zum Handel in China. ChannelAdvisor wird am Stand auch die neuesten Funktionen seiner Plattform vorstellen. Diese helfen z. B. bei der Optimierung der Customer Journey oder der konsistenten Verteilung von Content und Produktfeeds über zahlreiche Kanäle hinweg.



Link Walls, Vice President of Digital Marketing Strategy bei ChannelAdvisor, präsentiert darüber hinaus bei einem Seminar einen Überblick über die aktuelle E-Commerce-Landschaft und die wichtigsten Entwicklungen für Händler und Marken. Das Seminar findet am 12. September um 17 Uhr in Halle 5 (Seminar 4) statt.



"Wir freuen uns, bei der diesjährigen Messe die neuen Features und zahlreichen Verbesserungen unserer Plattform vorzustellen", sagt Melissa Sargeant, Chief Marketing Officer bei ChannelAdvisor. "Der E-Commerce entwickelt sich ständig weiter. Da heißt es für jeden erfolgreichen Verkäufer: Dranbleiben! Unsere Experten vor Ort zeigen Händlern und Vertretern von Marken gerne, wie sie ihre Online-Performance optimieren und den Absatz weiter steigern können."



Mehr über ChannelAdvisor erfahren Sie in unserem Blog (https://www.channeladvisor.de/blog/), auf Twitter unter @ChAdvisorDE (https://twitter.com/ChAdvisorDE?lang=en), auf Facebook (https://www.facebook.com/ChannelAdvisor/) und bei LinkedIn (http://www.linkedin.com/companies/10555).



Informationen zu ChannelAdvisor



ChannelAdvisor (NYSE: ECOM) vernetzt und optimiert den Handel weltweit mit einer der führenden, Cloud-basierten E-Commerce-Plattformen für Händler und Markenhersteller. Seit bald zwei Jahrzehnten hilft ChannelAdvisor dabei, online mehr zu verkaufen, neue Vertriebswege und Zielgruppen zu erschließen, Betriebsabläufe zu optimieren - und dank präziser Analysen immer wettbewerbsfähiger zu werden. Von der Absatzsteigerung zur optimierten Auftragsabwicklung auf Amazon, eBay, Google, Facebook, Otto und Hunderten weiteren Kanälen vertrauen täglich Tausende Kunden auf ChannelAdvisor. Weitere Informationen finden Sie unter www.channeladvisor.de.



Pressekontakt: Irina Gutman +44 (0)20 3300 4242 irina.gutman@channeladvisor.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/557753/ChannelAdvisor_Logo.jpg