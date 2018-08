Die Seraphim Solar System hat eine Fabrik zur Herstellung von PV-Modulen in East London IDZ, Ostcap, Südafrika, eingeweiht. Das Werk hat eine Produktionskapazität von 300 MW pro Jahr. Es handelt sich um ein Joint Venture zwischen Seraphim, ILB Helios Southern Africa und der Industrial Development Corporation of South Africa. Das 14 Millionen US-Dollar teure Modulmontagewerk befindet sich derzeit in ...

