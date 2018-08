Elon Musk will Tesla bei einem Aktienkurs von 420 US-Dollar privat übernehmen. In seinem Tweet von letzter Woche schrieb der Tesla-CEO, dass die Finanzierung bereits gesichert sei. Fakt ist, dass die Tesla-Vorstände von Musks Plan wussten und nun stellt sich die Frage nach den Kapitalgebern für den Exit. Elon Musk schrieb am Montag, dass er mit Goldman Sachs und Silver Lake daran ...

