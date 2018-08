Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Lage an den internationalen Rentenmärkten hat sich nach dem "Türkei-Schock" vom vergangenen Freitag zum Wochenauftakt wieder etwas beruhigt, so die Analysten von Postbank Research.Nachdem die Renditen zunächst noch weiter nachgegeben hätten, hätten sie am Nachmittag wieder moderat zugelegt. Schlussendlich hätten 10-jährige Bundesanleihen am Abend mit 0,32% um einen Basispunkt unter ihrem Niveau vom Freitag rentiert. Auch Papiere im 5- und 2-jährigen Laufzeitenbereich hätten sich mit Renditen von -0,30% (unverändert) beziehungsweise -0,65% (+1 Basispunkt) per saldo wenig verändert präsentiert. ...

