Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Sorgen, der Türkei-Virus kann auf alle Schwellenländer übergreifen und eine globale Finanzkrise auslösen, hielt die Märkte auch zum Wochenauftakt in Atem, berichten die Analysten der Helaba.Anleger würden dem Maßnahmenpaket des türkischen Finanzministers nicht trauen und ihr Geld angesichts drohender Kapitalverkehrskontrollen in Sicherheit bringen. Zu den Gefechten an den Handelsfronten geselle sich zudem eine Haushaltspolitik in Italien, die alle Regeln und Vereinbarungen in der Eurozone ignoriere. Disziplinlosigkeit und mangelnder Reformwille würden auch hier Investoren vergraulen. ...

