Köln (www.fondscheck.de) - Die weltweiten Aktienmärkte verzeichneten im Juli insgesamt Kursgewinne, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Balanced-Fonds (ISIN LU0106280836/ WKN 930920).Gemessen am MSCI World Kursindex hätten sie auf Euro-Basis um 2,8% zugelegt. Die Aktienmärkte des Euro-Raums hätten gemessen am EURO STOXX 50-Kursindex einen Wertzuwachs in Höhe von 3,8% verbucht. An den Rentenmärkten sei das Kapitalmarktzinsniveau per Saldo leicht angestiegen. Die Umlaufrendite in Deutschland habe sich im Monatsultimovergleich von 0,18% auf 0,24% erhöht. Der REX Performanceindex habe um 0,3% nachgegeben. Unternehmensanleihen sowie Hochzinsanleihen hätten moderate Wertzuwächse verzeichnet. ...

