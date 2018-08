Zürich (ots) - Bei einer internen Kontrolle ist festgestellt

worden, dass sich Metallstücke im M-Budget Orangensaft befinden

können. Kundinnen und Kunden werden gebeten, dieses Produkt nicht

mehr zu konsumieren.



Vom Rückruf betroffen ist folgender Artikel:



Name: M-Budget Orangensaft



Artikelnummer: 130757000000



Volumen: 1 Liter



Zu verbrauchen bis: 3.11.2018



Verkaufspreis: 2.10 Franken



Art der Gefahr: Metallstücke im Saft



Mögliche Konsequenz: Gefahr für die Gesundheit



Massnahmen: Orangensaft nicht konsumieren, zurückbringen



Die Migros bittet alle Kundinnen und Kunden, das betroffene

Produkt nicht mehr zu konsumieren. Eine Gesundheitsgefährdung beim

Konsum(Verletzungsgefahr) kann nicht ausgeschlossen werden. Die

Metallstücke können eine Grösse von bis zu 15mm aufweisen. Kunden,

die das betroffene Produkt zuhause haben, können dieses in ihre

Migros-Filiale zurückbringen und erhalten den Verkaufspreis

zurückerstattet.



Ein druckfähiges Produktfoto kann unter folgendem Link

heruntergeladen werden:

http://media.migros.ch/images/2018/m-budget_orangensaft.jpg



Weitere Informationen für Kunden:

M-Infoline: Tel. 0800 84 08 48



Weitere Informationen für Journalisten:

Patrick Stöpper, Mediensprecher MGB, Tel. +41 58 570 38 27,

patrick.stoepper@mgb.ch

www.migros.ch/medien