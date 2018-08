FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 2000 (1850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CARD FACTORY TO 'SELL' (HOLD) - TARGET 150 (190) PENCE - BERENBERG RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 1120 (1100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 340 (300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ELEMENTIS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 315 PENCE - CITIGROUP RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1900 (1800) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1441 (1416) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 130 (120) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 615 (555) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS FRESNILLO TARGET TO 1200 (1330) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES TALK TALK TARGET TO 125 (120) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 400 (450) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CHARTER COURT FINANCIAL TARGET TO 415 (340) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/GOLDMAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1441 (1416) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS MERLIN ENTERTAINMENTS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 380 (425) PENCE - UBS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 750 (735) PENCE - 'NEUTRAL'



